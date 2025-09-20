Neue Personalsorgen beim FC Bayern

Maximilian Lotz 20.09.2025 • 17:30 Uhr Der FC Bayern muss im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim gleich zwei Mal verletzungsbedingt wechseln.

Dem FC Bayern drohen womöglich die nächsten Ausfälle in der Defensive. Im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim musste zunächst Innenverteidiger Minjae Kim im zweiten Durchgang (69.) angeschlagen ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

In der Schlussphase deutete dann auch Sacha Boey unmittelbar vor seiner Auswechslung Probleme an. Der Außenverteidiger fasste sich an die Rückseite seines linken Oberschenkels. Dann wurde er durch Tom Bischof ersetzt (86.), konnte aber eigenständig den Platz verlassen.

Kim deutet Probleme an der Wade an

Der Südkoreaner Kim blieb nach einem Luftduell mit Fisnik Asllani auf dem Boden liegen und deutete auf sein linkes Bein. Gegenspieler Vladimir Coufal vermutete wohl einen Krampf und leistete erste Hilfe, doch damit war es offenbar nicht getan.

Kurz darauf übernahm die medizinische Abteilung der Bayern die Behandlung auf dem Rasen. Kim deutete dabei immer wieder auf seine linke Wade. Nach einigen Augenblicken ging er eigenständig vom Feld, rund lief er aber nicht.

Für Kim kam Dayot Upamecano in die Partie und übernahm positionsgetreu in der Innenverteidigung.

Die Bayern plagen insbesondere in der Abwehr aktuell einige Sorgen. Neben den Langzeitverletzten Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) fehlt aktuell auch Josip Stanisic (Innenbandverletzung im Knie).