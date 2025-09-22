"Nichts aber": Bundesliga-Star fährt Reporter an

SPORT1 22.09.2025 • 10:41 Uhr Für den VfL Wolfsburg gibt es bei Borussia Dortmund einmal mehr nichts zu holen. Entsprechend hat Kapitän Maximilian Arnold im Anschluss nicht die beste Laune.

Maximilian Arnold hat leicht gereizt auf die knappe 0:1-Niederlage des VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund reagiert. Genauer gesagt auf eine Frage von DAZN-Reporter Jan Wochner, der den 31-Jährigen nach der Partie mit den Ergebnissen der vergangenen Jahre beim BVB konfrontierte.

„Ich weiß, dass Ihnen das nicht schmecken wird, aber ich muss Sie darauf ansprechen“, leitete Wochner ein. „Denn diese Statistik ist schon kurios.“ Wolfsburg hat die letzten acht Auswärtsspiele bei den Schwarz-Gelben allesamt verloren. Arnold unterbrach Wochner aber, bevor dieser seinen Satz zu Ende gesprochen hatte.

„Nichts aber, nichts aber“

Mehrfach entgegnete Arnold, dass ihm dieser Fakt „völlig egal“ sei, und schüttelt angesäuert den Kopf. Wochner hakte dennoch nach: „Aber das muss sie ja nerven, wenn sie hier hinfahren und jedes Mal verlieren.“ Daraufhin wimmelte Arnold ihn erneut ab: „Ich fahre nicht hierher und denke ans Verlieren, ja?“ Wochner gab nicht nach und betonte: „Aber das ist ja Fakt.“

„Nichts aber, nichts aber“, konterte Arnold, woraufhin Wochner erwiderte: „Es ist nun einmal passiert.“ Daraufhin lachte der ehemalige deutsche Nationalspieler ungläubig und wiederholte lediglich: „Ich fahre doch nicht hierher, um zu verlieren.“ Die bittere Statistik in Dortmund habe er nicht im Kopf. „Jedes Spiel geht von null los, und so gehen wir es an“, schilderte Arnold.

