Dank Adeyemi: BVB bleibt an den Bayern dran

Julius Schamburg 21.09.2025 • 21:25 Uhr Borussia Dortmund setzt seine Serie fort. Karim Adeyemi schießt den BVB gegen Wolfsburg mit einem ansehnlichen Tor zum Sieg.

Karim Adeyemi sei Dank! Borussia Dortmund hat zum Abschluss des 4. Spieltages 1:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg gewonnen und bleibt auf Tuchfühlung zum FC Bayern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Adeyemi brachte den BVB mit einem ansehnlichen Tor früh in Führung (20.). Nach Zuspiel von Julian Ryerson nahm Adeyemi in halbrechter Position Maß und wuchtete seinen Linksschuss aus etwa 19 Metern unhaltbar ins rechte Eck. Es war sein erster Treffer in dieser Bundesligasaison.

In der 58. Minute hatten die Dortmunder großes Glück. Ein Schuss von Konstantinos Koulierakis knallte gegen die Unterkante der Latte. Der Ball sprang zu Boden, aber nicht ganz hinter die Torlinie. „Wir haben es okay gemacht und fast nichts zugelassen, außer den Lattentreffer“, sagte Waldemar Anton bei DAZN. „Ansonsten haben wir es in der zweiten Halbzeit okay gemacht und in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht.“

Schlotterbeck feiert Comeback

Beim BVB feierte Nico Schlotterbeck sein Comeback. Schlotterbeck hatte sich Anfang April einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und war fünf Monate lang ausgefallen. Der Nationalspieler stand gegen Wolfsburg in der Startelf und gab der Mannschaft von Niko Kovac die nötige defensive Stabilität.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jobe Bellingham saß zunächst wieder nur auf der Bank und wurde in der 77. Minute für Felix Nmecha eingewechselt. Außerdem kam Julian Brandt im Rahmen des Doppelwechsels für Matchwinner Adeyemi in die Partie.

Eriksen debütiert

Für Wolfsburg kam Christian Eriksen zu seinem Debüt. Der Neuzugang wurde in der 60. Minute für Vini Souza eingewechselt.

Der BVB bleibt den Bayern durch den Sieg weiter dicht auf den Fersen. Nach vier Spieltagen belegen die ungeschlagenen Dortmunder in der Tabelle mit zehn Punkten Platz zwei, die Bayern thronen mit zwölf Punkten an der Spitze. Wolfsburg belegt mit fünf Punkten Rang zwölf.