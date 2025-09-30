Nübel spricht über Bayern-Zukunft

Niklas Senger 30.09.2025 • 07:38 Uhr Alexander Nübel hat sich zu seiner Zukunft ab dem Ende der Saison geäußert. Bleibt der Nationaltorhüter beim VfB Stuttgart oder kommt es zu einem Comeback beim FC Bayern?

Trotz überzeugender Leistungen beim VfB Stuttgart ist die sportliche Zukunft von Alexander Nübel über diese Saison hinaus weiterhin offen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben bis jetzt noch keine Gespräche geführt, wie es weitergeht. Ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit“, sagte Nübel im Interview mit RTL, ntv und sport.de.

Comeback beim FC Bayern? Nübel hält sich bedeckt

Über mögliche Hoffnungen, irgendwann doch einmal die Nummer eins beim FC Bayern München zu werden, gab Nübel nur wenig Auskunft. „Ich bin jetzt aber noch ausgeliehen und alles andere wird man dann im Frühjahr sehen“, sagte Nübel.

Bis 2030 steht der Nationaltorhüter noch beim Rekordmeister unter Vertrag, ist bis zum Ende dieser Saison jedoch an Stuttgart ausgeliehen. Bereits seit 2023 läuft er für die Schwaben auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern im Sommer 2020 musste sich Nübel zunächst hinter Manuel Neuer einreihen. Um mehr Spielpraxis zu erlangen, spielte Nübel vor seinem Wechsel zum VfB zwei Jahre auf Leihbasis für die AS Monaco.

Für die Münchner stand Nübel bisher nur in vier Spielen zwischen den Pfosten. In der Vergangenheit hatte er deshalb eine feste Rückkehr eher ausgeschlossen, solange Manuel Neuer noch im Tor der Bayern steht. Mit Blick auf den im Sommer auslaufenden Vertrag des 39-Jährigen könnte wieder Bewegung in die Thematik kommen.

Als Leistungsträger gewann Nübel mit Stuttgart 2025 den DFB-Pokal und wurde 2024 Vizemeister. Beim VfB sei Nübel äußerst zufrieden. Zudem betonte er, seinen Leih-Vertrag „ja vor anderthalb Jahren schon mal verlängert“ zu haben.

Verbleib beim VfB Stuttgart statt Bayern-Comeback?

Ein Verbleib bei den Schwaben über den Sommer hinaus scheint für Nübel nicht unwahrscheinlich. „Ich bin superhappy. Alles läuft sehr, sehr gut. Ich bin sehr glücklich, auch außerhalb und das ist das Allerwichtigste für mich“, sagte der 28-Jährige über seine aktuelle Situation.

{ "placeholderType": "MREC" }

Immerhin konnte Nübel in der Vergangenheit bereits beweisen, dass man sich beim VfB auch für die Nationalmannschaft bewerben kann. Im Vorjahr feierte Nübel sein DFB-Debüt und stand bisher bei zwei A-Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft.

Die Zukunft des Torhüters dürfte dabei entscheidend dafür sein, ob Nübel auch bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zum Kader des DFB-Teams gehören wird.