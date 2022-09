Sportwetten Bonus: Die besten Angebote im Vergleich

Der derzeitige Neukundenbonus von 888sport ist sozusagen der kleine Bruder von bet365. Auch 888 verdoppelt die Einzahlung bis 100€. Allerdings mit zwei Unterschieden: Um den Bonus überhaupt zu erhalten, muss die Einzahlung zwei Mal in Wetten mit einer Mindestquote von 1.50 investiert werden, bevor der Bonusbetrag übertragen wird - dabei spielt keine Rolle, ob dies am Stück oder in kleineren Einzelwetten geschieht.