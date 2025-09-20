Sacha Boey? "Jetzt einer der wichtigsten Spieler bei Bayern"

Julius Schamburg 20.09.2025 • 16:04 Uhr Sacha Boey darf gegen die TSG Hoffenheim von Beginn an ran. Sky-Experte Dietmar Hamann sieht darin eine große Chance.

Sky-Experte Dietmar Hamann hat sich für Bayern-Verteidiger Sacha Boey starkgemacht und auf dessen Qualitäten hingewiesen: „Er kann jetzt zeigen, dass er das Geld, das er gekostet hat, wert ist.“

Hamann sagte über Boey vor dem Auswärtsspiel der Bayern bei der TSG Hoffenheim (JETZT im LIVETICKER): „Er spielt ja überall. Er kam als Ergänzungsspieler, aber ist jetzt einer der wichtigsten Spieler bei Bayern.“

„Die Chance muss man ihm geben“

Gegen Hoffenheim steht Boey in der Bundesliga erstmals seit dem 03. Mai (3:3 bei RB Leipzig) in der Startelf. Der Verteidiger rückt für den verletzten Josip Stanisic in die Startformation.

Boey wurde am Mittwoch zum CL-Auftakt beim 3:1 gegen den FC Chelsea in der 51. Minute für Stanisic eingewechselt und konnte mit seiner Leistung überzeugen.

„Mit Boey, der für Stanisic kam, haben sie sich defensiv etwas stabilisiert. Das hat ihnen in dem Spiel wahrscheinlich ein Stück weit geholfen“, erklärte Hamann und machte deutlich: „Die Chance muss man ihm dann auch geben.“

Boey prüft Neuer

In Sinsheim wäre Boey zu Beginn beinahe ein Eigentor unterlaufen. In der 8. Minute legte er den Ball mit dem Brust- und Schulterbereich aus kurzer Distanz zurück zu Neuer, wobei das Spielgerät durchaus noch etwas Fahrt bekam.