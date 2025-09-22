Shaqiri: FC Bayern? „Ein unglaubliches Kapitel“

SPORT1 22.09.2025 • 14:44 Uhr Xherdan Shaqiri hat von 2012 bis 2015 beim FC Bayern gespielt. Rückblickend bezeichnet der Schweizer diese Zeit als Privileg.

Xherdan Shaqiri hat auf seine Zeit beim FC Bayern zurückgeblickt. „Der FC Bayern war ein unglaubliches Kapitel in meiner Karriere. Ich hatte das Privileg, mit sehr vielen tollen Mitspielern auf dem Rasen zu stehen“, sagte der Schweizer in einem Interview mit dem kicker: „Und natürlich war neben den anderen Titeln der Triumph 2013 in der Champions League gegen Dortmund der Höhepunkt.“

Sein Final-Trikot hängt nach wie vor neben seinem ersten Bundesliga-Meistershirt über seinem Bett, verriet Shaqiri. „Die Champions League ist der bedeutendste Titel im Klubfußball. Von daher ordne ich den Titel mit den Bayern und den 2019 mit Liverpool ganz oben ein“, führte der 33-Jährige seine Gedanken aus.

Ribéry? „Ein wahnsinnig lustiger und genialer Fußballer“

Auch über die Trainer, die ihn in seiner Karriere besonders geprägt haben, sprach Shaqiri. Als besten Übungsleiter, vor allem auf taktischer Ebene, nannte er Pep Guardiola, mit dem er in München zusammenarbeitete. Dazu erwähnte er den ehemaligen Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld: „Er war menschlich wahrscheinlich der beste Trainer, den ich erleben durfte.“

Etwas schwerer tat sich Shaqiri, der mittlerweile aus der Schweizer Nationalmannschaft zurückgetreten ist und wieder für seinen Jugendklub FC Basel spielt, bei der Wahl seines besten Mitspielers. „Es ist unmöglich, bei so vielen starken Fußballern einen hervorzuheben“, sagte er und entschied sich dann doch für Franck Ribéry. Seine Begründung: Der Franzose sei „ein wahnsinnig lustiger und genialer Fußballer“.

„Ich freue mich sehr auf die Begegnung“

Am Mittwoch kehrt der Routinier zumindest für einen Abend nach Deutschland zurück, wenn er in der Europa League mit Basel beim SC Freiburg gastiert (ab 21 Uhr im LIVETICKER). „Ich denke, man darf von einem Spiel unter Freunden und nicht von einer Rivalität sprechen. Basel und der süddeutsche Raum sind eng miteinander verbunden,“ betonte Shaqiri.