Shaqiri verrät: Dieser Bayern-Star war mein bester Mitspieler

SPORT1 11.09.2025 • 22:39 Uhr Xherdan Shaqiri spricht über seinen besten Mitspieler. Die Wahl des Schweizers fällt auf einen Ex-Kollegen vom FC Bayern.

Xherdan Shaqiri hat mit vielen außergewöhnlichen Fußballern auf dem Platz gestanden. Ein früherer Teamkollege sticht für den 33 Jahre alten Schweizer im Rückblick auf die bisherige Karriere aber dennoch heraus.

„Wenn ich einen Namen nennen muss, würde ich Ribéry sagen“, meinte Shaqiri im Interview mit der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport auf die Frage, wer sein bester Kollege gewesen sei.

Shaqiri und Franck Ribéry haben gemeinsam für den FC Bayern gespielt und unter anderem das Triple gewonnen.

Ribéry war „auf dem Platz eine Furie“

„Er spielte auf meiner Position und beeindruckte mich vom ersten Training an”, schwärmte Shaqiri über den Franzosen: „Außerhalb des Platzes war er total locker und lächelte, auf dem Platz aber war er eine Furie. Und was für Dribblings, was für eine Qualität.“

Die Bewunderung ging weit über den Platz hinaus: „Franck ist einer der besten Menschen, die ich je im Fußball getroffen habe.“

Shaqiri, der mittlerweile beim FC Basel unter Vertrag steht, wurde auch nach seinem besten Trainer gefragt. Hier legte er sich auf zwei Namen fest: „Ich würde Guardiola sagen. Er hat versucht, den Fußball in Deutschland und bei Bayern zu verändern, und meiner Meinung nach hat er es auch geschafft.“