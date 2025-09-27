Sorgen um Guirassy: Herber Rückschlag für den BVB

Christopher Mallmann 27.09.2025 • 15:22 Uhr Der BVB muss kurzfristig auf Serhou Guirassy verzichten. Der Stürmer bleibt nach dem Aufwärmen in der Kabine.

Rückschlag für Borussia Dortmund: Die Schwarz-Gelben müssen vor dem Bundesliga-Spiel bei Mainz 05 kurzfristig auf Stürmer Serhou Guirassy verzichten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 29-Jährige plagte sich in den vergangenen Tagen mit Oberschenkelproblemen herum, setzte deshalb Teile des Teamtrainings aus.

Nach Mainz reiste Guirassy dennoch mit und absolvierte auch zunächst das Aufwärmprogramm. Nach einer Weile sprach er sich jedoch mit den BVB-Betreuern ab, verschwand kurz darauf in der Kabine.

Brandt ersetzt Guirassy

„Er hatte einen Pferdekuss bekommen, das war sehr schmerzhaft. Aber das wird fürs Wochenende alles wieder in Ordnung sein“, hatte Trainer Niko Kovac am Donnerstag gesagt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Statt des Angreifers machte sich verstärkt Julian Brandt warm. Der 29-Jährige wurde kurz darauf als Ersatz für Guirassy bestätigt - und legte beide Tore des BVB in Hälfte eins auf.

Guirassy hatte in der laufenden Saison fünf Tore in sechs Pflichtspielen erzielt. Dazu lieferte er eine Vorlage.