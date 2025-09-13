Spieler schreiend am Boden: Böse Verletzung im BVB-Spiel

SPORT1 13.09.2025 • 16:22 Uhr Beim Bundesliga-Duell des 1. FC Heidenheim mit Borussia Dortmund gibt es früh eine wohl schwere Verletzung. Der Pechvogel schreit vor Schmerzen.

Was für ein Horror-Start für Leart Paqarada beim 1. FC Heidenheim im Duell mit dem BVB! Der Abwehrspieler aus dem Kosovo hat sich beim Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) schon nach fünf Minuten schwer verletzt.

Der Kosovare blieb ohne Gegnereinwirkung im Rasen hängen und machte dabei mit dem linken Bein eine falsche Bewegung.

„Er lag eine ganze Weile auf dem Rasen, schreiend“

„Er hat sich schwer das Knie verdreht, lag da eine ganze Weile auf dem Rasen, schreiend”, berichtete DAZN-Kommentator Jan Platte: „Ein Horror-Start, auch für die Heidenheimer, die jetzt früh wechseln müssen.“

Paqarada, der Ende August vom 1. FC Köln nach Heidenheim gewechselt ist, hatte gegen Dortmund erst sein Debüt für den neuen Klub gefeiert.

Nach einigen Minuten Behandlungspause humpelte er, unterstützt von Betreuern, vom Feld. Für ihn kam in der 7. Spielminute Jonas Föhrenbach in die Partie.