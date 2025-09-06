SPORT1 Doppelpass am Sonntag: Wie bewertet Hoeneß Eberls Arbeit?

SPORT1 06.09.2025 • 21:59 Uhr Die Kritik an Bayerns Sportvorstand Max Eberl wird immer lauter. Das wird auch am Sonntag in der Jubiläumssendung des SPORT1 Doppelpass mit Uli Hoeneß als Stargast thematisiert.

Das Transferfenster ist geschlossen, die Bundesliga befindet sich in der Länderspielpause, doch beim FC Bayern herrscht alles andere als Ruhe. Insbesondere die Personalie Max Eberl wird in der Öffentlichkeit heiß diskutiert. Zuletzt wurde sogar berichtet, bei den Münchnern habe man im mächtigen Aufsichtsrat den Eindruck gewonnen, Eberl könne sogar seinen Rücktritt einreichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Teil dieses Aufsichtsrats ist bekanntlich auch Uli Hoeneß. Und der Bayern-Patron hat am Sonntag um 11 Uhr in der Jubiläumssendung des SPORT1 Doppelpass die Möglichkeit, Klartext zur Personalie Eberl zu sprechen! Hoeneß ist der Stargast einer besonderen Sendung und wer den 73-Jährigen jemals erlebt hat, weiß, dass er mit seiner Meinung rund um Eberl sicherlich nicht hinter dem Berg halten wird.

Noch vor Kurzem hatte Hoeneß für Aufsehen gesorgt, weil er Sportvorstand Eberl öffentlich auferlegt hatte, in dieser Transferperiode nur noch Spieler per Leihe zu verpflichten.

Interne Zweifel an Eberl

SPORT1-Informationen zufolge gibt es intern durchaus Kritik an Eberl. Dabei steht vor allem seine Arbeitsweise im Fokus. Der Sportvorstand habe Phasen, in denen er nicht erreichbar sei und schalte sich zu Gesprächen digital zu, obwohl man im Verein seine persönliche Anwesenheit geschätzt hätte – so heißt es hinter den Kulissen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eberls Problem: Hasan Salihamidzic, sein Amtsvorgänger als Sportvorstand, musste ebenfalls kritische Stimmen ertragen, galt aber als enorm fleißig. Was vor allem Hoeneß gefallen hat.