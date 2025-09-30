Superstar lobt Köln-Coach Kwasniok

Luca Utz 30.09.2025 • 17:18 Uhr Mit sieben Punkten aus fünf Spielen ist der 1. FC Köln als Aufsteiger sehr gut in die neue Bundesligasaison gestartet. NHL-Star Leon Draisaitl freut sich über den gelungenen Auftakt unter Trainer Lukas Kwasniok.

Als gebürtiger Domstädter drückt Eishockey-Superstar Leon Draisaitl im Fußball dem 1. FC Köln die Daumen.

Nach dem erfolgreichen Aufstieg sind die Kölner unter dem neuen Trainer Lukas Kwasniok gut in die Saison gestartet - ganz zur Freude des des deutschen NHL-Aushängeschilds in Diensten der Edmonton Oilers.

Draisaitl: „Die Art und Weise passt sehr gut“

Auf Nachfrage von SPORT1 sagte Draisaitl in einer Runde mit deutschen Journalisten zum Kölner Auftakt unter dem neuen Coach: „Mit Sicherheit ein sehr sehr guter Saisonstart, gar keine Frage. Ich denke, dass Lukas da ganz gut reinpasst.“

Die „Art und Weise“, die Kwasniok verkörpere, passe „sehr gut zum FC“, führte der 29-Jährige aus: „Ich drücke weiter die Daumen und hoffe, dass es eine ganz erfolgreiche Saison wird.“

Auch am vergangenen Wochenende verkauften sich die Kölner trotz später 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart ordentlich. „Ich habe das Spiel (gegen Stuttgart; Anm. d. Red.) leider nicht geschaut, aber es sah ja lange Zeit ganz gut aus, auch wenn es dann mit den Punkten leider nicht geklappt hat", sagte Draisaitl hierzu.