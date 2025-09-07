Kylian Mbappé: "Die Bayern kamen zu mir"

SID 07.09.2025 • 07:46 Uhr Kylian Mbappé auf Torejagd für den FC Bayern? Entsprechende Bemühungen hat es in der Vergangenheit gegeben.

Der französische Ausnahmestürmer Kylian Mbappé hatte in jungen Jahren Kontakt zum FC Bayern und anderen Klubs aus der Fußball-Bundesliga - entschied sich dann aber für einen anderen Karriereweg.

Das verriet der Superstar von Real Madrid im Interview mit Bild am Sonntag. „Viele Vereine haben sich an mich gewandt. Die Bayern kamen zu mir, als ich noch etwas jünger war und Monaco verlassen konnte“, sagte Mbappé.

Auch BVB und RB waren an Mbappé dran

Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig hätten angefragt. „Und das sind nur die drei Vereine, an die ich mich erinnere. Vielleicht waren da noch andere, aber ich erinnere mich nicht“, sagte der 26-jährige Mbappé und ergänzte mit einem Lachen: „Jetzt fragen alle, aber jetzt ist es ein bisschen zu spät.“

Mbappé war 2017 von der AS Monaco an Paris St. Germain verliehen worden. Ein Jahr später verpflichtete der französische Serienmeister das damalige Top-Talent fest für 180 Millionen Euro.

Mbappé schwärmt von Xabi Alonso

Inzwischen geht Mbappé für Real Madrid auf Torejagd.