Tah „überrascht“ von Bayer-Chaos

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah verfolgt die stürmischen Tage bei seinem Ex-Verein Bayer Leverkusen mit Erstaunen - und den Deal seines aktuellen Klubs um Nicolas Jackson mit Freude.

„Auf jeden Fall“ habe ihn die schnelle Entlassung von Trainer Erik ten Hag überrascht, sagte der Innenverteidiger von Bayern München am Dienstag in Herzogenaurach. „Das hat jeden überrascht, oder?“

Tah war in diesem Sommer von Leverkusen zu den Bayern gewechselt. Er wünsche sich, dass bei Bayer 04 „wieder mehr Ruhe einkehrt, das war über die ganze Transferphase sehr viel Veränderung und Unruhe - was normal ist, weil sie einen Umbruch wollten“.

Er würde sich freuen, sagte der 29-Jährige, „wenn sich da alle nur noch aufs Fußballspielen konzentrieren könnten“. Die nötige Klasse sieht er jedenfalls vorhanden: „Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die Spieler, die dazugekommen sind, haben Top-Qualitäten.“

Tah freut sich über Jackson-Deal

Das gilt offensichtlich auch für seinen neuen Bayern-Teamkollegen Nicolas Jackson, der vom FC Chelsea als Last-Minute-Transfer nach München kam.