Bundesliga: Götze vor Comeback? „Wird im Kader sein“

SID 25.09.2025 • 14:38 Uhr Die Frankfurter möchten nach zwei Niederlagen in Gladbach überzeugen.

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will nach zwei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur. „Wir wollen da drei Punkte holen“, sagte der Coach vor der Partie am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky): „Wir hatten unter der Woche eine sehr lebhafte Gruppe im Training, wir fühlen uns gut vorbereitet.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Zurückgreifen kann Toppmöller auf Mario Götze. Der 33-Jährige war zuletzt immer wieder angeschlagen, saß aber bereits beim zurückliegenden Spiel gegen Union Berlin (3:4) auf der Bank. „Mario wird am Samstag im Kader sein, aber er ist kein Kandidat für die Startelf“, sagte Toppmöller am Donnerstag über den Siegtorschützen im WM-Finale 2014: „Gestern hat er richtig gut trainiert, Mario wird in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr wichtig für uns werden.“