Bundesliga: Götze vor Comeback? „Wird im Kader sein“

Die Frankfurter möchten nach zwei Niederlagen in Gladbach überzeugen.
Wird Mario Götze seinen Vertrag bei der Eintracht verlängern? SGE-Boss Markus Krösche kündigt erste Gespräche an.
Die Frankfurter möchten nach zwei Niederlagen in Gladbach überzeugen.

Trainer Dino Toppmöller vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt will nach zwei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur. „Wir wollen da drei Punkte holen“, sagte der Coach vor der Partie am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky): „Wir hatten unter der Woche eine sehr lebhafte Gruppe im Training, wir fühlen uns gut vorbereitet.“

Zurückgreifen kann Toppmöller auf Mario Götze. Der 33-Jährige war zuletzt immer wieder angeschlagen, saß aber bereits beim zurückliegenden Spiel gegen Union Berlin (3:4) auf der Bank. „Mario wird am Samstag im Kader sein, aber er ist kein Kandidat für die Startelf“, sagte Toppmöller am Donnerstag über den Siegtorschützen im WM-Finale 2014: „Gestern hat er richtig gut trainiert, Mario wird in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr wichtig für uns werden.“

Nach dem Trainerwechsel bei der Borussia hat Toppmöller „direkt einen kleinen Umschwung erkennen können“. Die Gladbacher haben Gerardo Seoane durch Eugen Polanski ersetzt. In der ersten Partie nach dem Wechsel holte die Borussia einen Punkt bei Vizemeister Bayer Leverkusen (1:1). Interimscoach Polanski hat die Aussicht auf eine dauerhafte Beförderung.

