Wie bitter ist das? Dritter Kreuzbandriss seit März 2024

Johannes Behm 09.09.2025 • 11:56 Uhr Luca Kilian hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Klub zeigt sich betroffen.

Schock beim 1. FC Köln: Innenverteidiger Luca Kilian hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Das vermeldete der Bundesligist am Dienstag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 26-Jährige hatte sich am Vortag bei einer Trainingseinheit verletzt. Für Kilian ist es der dritte Kreuzbandriss seit März 2024. Damals zog er sich die Verletzung im Training zum ersten Mal zu, im Dezember 2024 bei einem Einsatz für die U21 in der Regionalliga West zum zweiten Mal.

Sportdirektor Thomas Kessler zeigte sich betroffen. „Die erneute Kreuzbandverletzung von Luca trifft uns alle sehr“, wird Kessler in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Es ist unglaublich bitter, dass er nun schon zum dritten Mal mit einer so schweren Verletzung konfrontiert ist.“

„Luca ist ein Kämpfer“

„Als FC-Familie werden wir ihn eng begleiten, ihm bestmögliche Unterstützung geben und gemeinsam dafür sorgen, dass er die nötige Kraft findet, um diesen erneuten Rückschlag zu meistern“, führte der Sportdirektor aus. „Luca ist ein Kämpfer – das hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Diese Eigenschaft wird ihm auch jetzt dabei helfen, diesen schweren Weg zu bewältigen.“

{ "placeholderType": "MREC" }