TV-Geschichte bei Bundesliga-Konferenz

Niklas Senger 24.09.2025 • 12:42 Uhr Nach über 25 Jahren gibt es ein Novum in der Bundesliga-Konferenz. Erstmals greift eine Kommentatorin zum Mikrofon.

Nach 25 Jahren hat die Konferenz der Bundesliga in dieser Saison ein neues Zuhause gefunden. Statt wie gewohnt von Sky, wird das Kultformat seit dieser Saison von DAZN übertragen. Am fünften Spieltag wird es nun zu einer Premiere kommen.

Mit Christina Rann kommt am Samstag beim Spiel des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Rahmen der Konferenz-Übertragung erstmals eine Kommentatorin zum Einsatz.

„Ich freue mich einfach riesig darauf. Gerade, weil die Bundesliga-Konferenz so ein großes Stück Fußballkultur ist“, erklärte Rann im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und führte aus: „Für mich fühlt es sich aber vor allem nach Verantwortung an: gut zu liefern, und gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern einen unterhaltsamen Samstagnachmittag zu verbringen.“

Konferenz-Premiere: Rann hofft auf „viele Tore“

Das konkrete Ziel der Kommentatorin: „Wenn wir es schaffen, gemeinsam eine packende Konferenz zu erzählen, dann ist das für mich ein Erfolg. Als Fußballfan wünscht man sich viele Tore, und als Kommentatorin natürlich auch!“

Rann kann bei ihrer neuen Aufgabe auf ihre jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Wettbewerben bauen. Als Kommentatorin begleitete sie unter anderem bereits die Champions League der Männer und Frauen, die 3. Liga und ausgewählte Länderspiele.

Für SPORT1 ist Rann auch bei Spielen der Frauen-Bundesliga im Einsatz. Zudem war die 43-Jährige als Moderatorin und Field-Reporterin im Einsatz.