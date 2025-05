Spannende Details! Sky stellt Alternative zur Bundesliga-Konferenz vor

SPORT1 05.05.2025 • 15:31 Uhr Ab der Saison 2025/26 zeigt DAZN die Bundesliga-Konferenz. Nun stellt der Pay-TV-Sender Sky seine Pläne für ein interaktives Angebot vor.

Nach dem Verlust der Rechte an der Bundesliga-Konferenz hat Sky sein neues Konzept für die Saison 2025/26 vorgestellt. Ab der neuen Spielzeit zeigt Streaminganbieter DAZN die beliebte Konferenz am Samstagnachmittag, während Sky weiterhin die Einzelspiele am Freitagabend (20.30 Uhr) sowie am Samstag (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) überträgt.

Um ein attraktives Bundesliga-Erlebnis zu bieten, führt Sky den neuen interaktiven Service „My Matchday“ ein.

Sky-Konkurrenz zur Konferenz

„Mit ‚My Matchday‘ und den interaktiven Funktionen setzen wir einen neuen Standard in der Art und Weise, wie Fans die Bundesliga erleben können“, erklärte Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, in einer Mitteilung des Senders.

Im linearen Kanal „Multiview“ können Zuschauer die parallel laufenden Einzelspiele am Samstag um 15:30 Uhr in einer Mehrfachbildansicht live und in voller Länge verfolgen. Ein von Sky festgelegtes Hauptspiel wird groß mit der dazugehörigen Tonspur dargestellt, die übrigen Partien erscheinen in Kachel-Ansicht am rechten Bildrand.

Nutzer von Sky Q oder Sky Stream haben in der interaktiven Variante sogar die Möglichkeit, die Tonspur frei zu wählen und per Knopfdruck in die Vollbildansicht eines anderen Spiels zu wechseln.

Highlights aus anderen Partien sofort verfügbar

Das zweite Feature „Match-Alarm“ richtet sich an Zuschauer mit Sky Stream oder Sky Q, die sich für ein konkretes Einzelspiel entschieden haben.

Während der Übertragung des Einzelspiels erhalten sie in Echtzeit Hinweise zu wichtigen Ereignissen in den Parallelspielen – etwa Tore, Elfmeter oder Platzverweise. Auf Knopfdruck können sie sich die jeweilige Szene sofort anschauen oder beim gewählten Spiel bleiben.