Überraschendes Urteil zu Harry Kane: "Er ist ein komischer Torjäger"

Julius Schamburg 26.09.2025 • 21:42 Uhr Harry Kane trifft für den FC Bayern wie am Fließband. Andreas Herzog schwärmt vom Stürmerstar und stellt den Vergleich zu Kylian Mbappé her - eine Aussage verwundert jedoch.

Ex-Bayern-Star Andreas Herzog hat den Transfer von Harry Kane zum FC Bayern kommentiert und den Starstürmer in höchsten Tönen gelobt - eine Aussage überraschte jedoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Für mich ist er absolut genial. Er ist definitiv einer der besten Spieler der Welt“, sagte Herzog im Interview mit Ran.

Herzog vergleicht Kane mit Mbappé

Und was die 95 Millionen Euro Ablöse angeht, die Bayern für Kane im Sommer 2023 an Tottenham Hotspur überwies? „Inzwischen muss man sagen, dass die rund 100 Millionen Euro, die Bayern 2023 für ihn an Tottenham überwiesen hat, fast ein Schnäppchen waren.“

Der ehemalige österreichische Nationalspieler stellte den Vergleich zu Kylian Mbappé her, der bei Real Madrid „gerade Tor um Tor schießt“. Kane hat es Herzog aber besonders wegen seiner „Wechselpässe und Chipbälle“ angetan. Das überraschende Fazit von Herzog zu Kane: „Er ist ein komischer Torjäger.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Das zeichnet Kane aus

Die Erklärung dafür lieferte der langjährige Profi von Werder Bremen, der auch ein Jahr für die Bayern spielte, gleich hinterher: „Die meisten anderen stehen torgierig nur vorne oder kommen über ihre Sprintfähigkeiten. Kane kommt mehr über seine Spielintelligenz, dazu hat er eine super Schusstechnik.“