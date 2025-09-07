Uli Hoeneß: Das hat Kompany den Bayern zugesagt

Felix Kunkel 07.09.2025 • 17:43 Uhr Uli Hoeneß ordnet die Situation von Nachwuchsspielern beim FC Bayern ein. Von Lennart Karl zeigt sich der Ehrenpräsident begeistert.

Uli Hoeneß hat sich in der Debatte zu Wort gemeldet, ob der FC Bayern zu wenig auf junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist natürlich schwierig (mit den Talenten; Anm. d. Red.), wenn man FC Bayern heißt“, erklärte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters im Doppelpass auf SPORT1.

Diskussionen gab es vor allem um FCB-Shootingstar Lennart Karl. Der 17-Jährige hatte in der Vorbereitung für Furore gesorgt, aber zuletzt 90 Minuten auf der Bank Platz genommen.

Hoeneß: „Karl ist ein super Spieler“

„Ein Lennart Karl ist ein super Spieler. Ich habe den kürzlich in Zürich gesehen. Da bin ich extra mitgeflogen, um den mal 90 Minuten zu sehen. 17 Jahre!“, lobte Hoeneß.

{ "placeholderType": "MREC" }

Für die Entwicklung der Talente sei natürlich ein Trainer wichtig, der diesen Akteuren Spielzeit einräume. „Er“, sprach Hoeneß FCB-Trainer Vincent Kompany an, „hat uns zugesagt, dass er im Laufe der Saison den einen oder anderen einbauen wird.“

Einige Experten, darunter Ex-Nationalspieler Sami Khedira, hatten dem FC Bayern wiederholt nahegelegt, zunehmend auf junge Spieler aus dem Campus zu setzen. „Das A und O ist, dass der Trainer diesen Talenten das Vertrauen gibt“, stellte Khedira zuletzt im Doppelpass klar.