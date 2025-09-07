Uli Hoeneß kritisiert Bayer Leverkusen: "Hätte man sich vorher überlegen können"

Felix Kunkel 07.09.2025 • 18:32 Uhr Uli Hoeneß zeigt sich überrascht von der schnellen Entlassung von Bayer-Coach Erik ten Hag. Der Niederländer habe es nicht leicht gehabt.

Uli Hoeneß hat den Umgang von Bayer Leverkusen mit Trainer Erik ten Hag, der nach nur drei Pflichtspielen entlassen wurde, kritisiert.

„Ich war schon sehr überrascht, dass man einen Trainer nach zwei Spieltagen entlässt. Das hätte man sich auch vorher überlegen können“, betonte der Ehrenpräsident des FC Bayern am Sonntag in der Jubiläumsausgabe zum 30. Geburtstag des SPORT1 Doppelpass.

„Bei Leverkusen kommen viele Dinge zusammen“, analysierte Hoeneß mit Blick auf den schwachen Saisonstart der Werkself: „Man hat die halbe Mannschaft ausgewechselt. Dann ist man ins Trainingslager nach Brasilien gefahren. Auch nicht gerade mannschaftsbildend. Und da hat’s jeder Trainer schwer.“

Ten Hag nach wenigen Spielen entlassen

Bayer steckt mitten im Umbruch und ließ zuletzt zahlreiche Leistungsträger aus der Double-Saison 2024 wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong oder Lukas Hradecky ziehen.

Ten Hag hatte erst im Sommer einen Vertrag bis 2027 in Leverkusen unterschrieben und die Nachfolge von Erfolgscoach Xabi Alonso angetreten. Doch die Stimmung kippte schnell.

Weder mit seinem Trainerteam noch mit der Mannschaft soll es zwischenmenschlich gepasst haben. Zwei enttäuschende Auftritte in der Bundesliga mit nur einem Punkt taten ihr Übriges.