Wirtz feiert Bayer-Star in sozialen Medien ab

Julius Schamburg 13.09.2025 • 11:12 Uhr Alejandro Grimaldo schießt Bayer Leverkusen mit zwei Traumfreistößen zum Sieg. Der Auftritt geht auch an Ex-Teamkollege Florian Wirtz nicht spurlos vorbei.

Diese Show von Alejandro Grimaldo hat auch bei Florian Wirtz Eindruck hinterlassen! Der Standardspezialist von Bayer Leverkusen hat beim 3:1 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt gleich zwei Freistöße direkt verwandelt und der Werkself damit zum ersten Saisonsieg verholfen. Die Reaktion von Wirtz folgte prompt.

In seiner Instagram-Story postete der Nationalspieler ein Bild Grimaldos, wie dieser einen Freistoß ausführte. Dazu vertaggte er seinen ehemaligen Teamkollegen und versah den Post mit einigen Emojis.

In der 10. Minute hatte Grimaldo zum ersten Mal zugeschlagen: Aus gut 20 Metern und zentraler Position, zwirbelte der Spanier den Ball mit viel Effet und Zug über die Mauer hinweg. Der Ball klatschte an den rechten Innenpfosten, prallte von dort Frankfurts Torwart Michael Zetterer an den Rücken und landete hinter der Linie.

Tief in der Nachspielzeit dann der zweite Streich (90.+8): Der spätere „Man of the Match“ legte den Ball gefühlvoll an der Frankfurter Mauer vorbei. Der Ball knallte wieder gegen den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor - gleichbedeutend mit dem 3:1-Endstand.

Bayer holt ersten Saisonsieg

Dank Grimaldos Freistoß-Show feierte die Werkself beim Debüt von Trainer Kasper Hjulmand endlich den ersten Saisonsieg. Sein Vorgänger Erik ten Hag war nach zwei sieglosen Bundesliga-Partien zum Auftakt entlassen worden.