Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Woltemade: Stuttgart reagiert auf Rummenigges "Idioten"-Spruch

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

VfB reagiert auf „Idioten“-Spruch

Karl-Heinz Rummenigge beglückwünscht den VfB Stuttgart für den Verkauf von Nick Woltemade auf ungewöhnliche Art und Weise. Die Schwaben reagieren nun.
Bei einem Interview sorgt Nick Woltemade mit einer Antwort zu seinem Lieblingsspieler bei den Fans für Verwunderung.
Julius Schamburg
Karl-Heinz Rummenigge beglückwünscht den VfB Stuttgart für den Verkauf von Nick Woltemade auf ungewöhnliche Art und Weise. Die Schwaben reagieren nun.

Der VfB Stuttgart hat auf den „Idioten“-Spruch von Karl-Heinz Rummenigge reagiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir freuen uns immer über Glückwünsche aus München“, sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle bei der Bild.

Hintergrund ist der Transfer von Nick Woltemade. Der Stürmer war im Sommer für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB nach Newcastle gewechselt. Die Bayern hatten sich mit Woltemade bereits mündlich auf einen Transfer geeinigt, waren aber nicht dazu bereit, die geforderte Ablöse der VfB-Bosse zu bezahlen.

Rummenigges „Idioten“-Spruch

„Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen - in Anführungszeichen - Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht“, hatte Rummenigge am Sonntag in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk gesagt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Erklärung des 70-Jährigen: „Als die Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann sowohl Uli als auch Herbert Hainer als auch Jan Dreesen und Max Eberl gesagt: ‚Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel. Und wir sollten nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, um irgendeinen glücklich zu machen, speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart.‘“

Woltemade hatte am Sonntag sein zweites Tor für Newcastle erzielt, verlor die Partie gegen den FC Arsenal trotzdem mit 1:2.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite