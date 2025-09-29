Woltemade: Stuttgart reagiert auf Rummenigges "Idioten"-Spruch

Julius Schamburg 29.09.2025 • 22:00 Uhr Karl-Heinz Rummenigge beglückwünscht den VfB Stuttgart für den Verkauf von Nick Woltemade auf ungewöhnliche Art und Weise. Die Schwaben reagieren nun.

Der VfB Stuttgart hat auf den „Idioten“-Spruch von Karl-Heinz Rummenigge reagiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir freuen uns immer über Glückwünsche aus München“, sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle bei der Bild.

Hintergrund ist der Transfer von Nick Woltemade. Der Stürmer war im Sommer für eine Ablöse von bis zu 90 Millionen Euro vom VfB nach Newcastle gewechselt. Die Bayern hatten sich mit Woltemade bereits mündlich auf einen Transfer geeinigt, waren aber nicht dazu bereit, die geforderte Ablöse der VfB-Bosse zu bezahlen.

Rummenigges „Idioten“-Spruch

„Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen - in Anführungszeichen - Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht“, hatte Rummenigge am Sonntag in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk gesagt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Erklärung des 70-Jährigen: „Als die Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann sowohl Uli als auch Herbert Hainer als auch Jan Dreesen und Max Eberl gesagt: ‚Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel. Und wir sollten nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, um irgendeinen glücklich zu machen, speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart.‘“