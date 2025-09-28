Woltemade? "Stuttgart hat einen Idioten gefunden"

SPORT1 28.09.2025 • 22:57 Uhr Der FC Bayern ging im Poker um Nick Woltemade leer aus. Karl-Heinz Rummenigge verdeutlicht erneut, dass die geforderte Summe viel zu hoch war.

Karl-Heinz Rummenigge hat den verpassten Transfer von Florian Wirtz bedauert – bei Nick Woltemade wiederum gratulierte der Ex-Bayern-Boss dem VfB Stuttgart.

„Speziell bei Florian tut es uns ein bisschen leid. Er ist ein toller Spieler, er hätte perfekt zu Bayern gepasst. Aber er hat sich anders entschieden und das muss man akzeptieren“, sagte Rummenigge bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk.

Während Wirtz sich gegen Bayern entschied, lag es beim Woltemade-Poker an der finanziellen Forderung des VfB Stuttgart.

Woltemade-Ablöse: Rummenigge wird deutlich

„Als die Geschichte mit Woltemade und der Forderung von Stuttgart kam, habe ich irgendwann sowohl Uli als auch Herbert Hainer als auch Jan Dreesen und Max Eberl gesagt: ‚Leute, wir kommen da langsam in Größenordnungen rein, die finde ich einfach nicht mehr akzeptabel. Und wir sollten nicht jede Forderung am Ende des Tages erfüllen, um irgendeinen glücklich zu machen, speziell die Finanziers beim VfB Stuttgart‘“, erklärte Rummenigge.

„Das hätten wir in München sicher nicht gemacht“

„Anschließend“, ergänzte er, „ist Woltemade für noch mehr Geld nach England gegangen. Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen - in Anführungszeichen - Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht.“

Newcastle United hatte sich den DFB-Stürmer im Sommer für eine Ablöse in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro geschnappt – eine Summe, die für den FC Bayern nicht zu stemmen war.

Für Florian Wirtz bezahlte der FC Liverpool wiederum eine Ablöse, die offenbar auf bis zu 150 Millionen Euro ansteigen kann.

Bei ihren neuen Vereinen sind die Offensiv-Stars bislang unterschiedlich erfolgreich unterwegs.

Während Woltemade am Sonntag seinen zweiten Treffer für Newcastle erzielte, gibt es an Wirtz immer wieder Kritik - so auch nach der 1:2-Niederlage der Reds am Samstag gegen Crystal Palace.