Arjen Robben hat Rat für Bayern-Juwel Karl

Felix Kunkel 25.10.2025 • 09:12 Uhr Lennart Karl startet beim FC Bayern durch. Der frühere Münchner Arjen Robben gibt dem 17-Jährigen einen Rat mit auf den Weg.

Bayerns Shootingstar Lennart Karl ist derzeit in aller Munde: Der 17-Jährige überzeugt als Rechtsaußen auf jener Position, auf der einst Arjen Robben beim deutschen Rekordmeister für Furore sorgte.

Der Niederländer war am Mittwoch beim 4:0-Sieg des FC Bayern gegen den FC Brügge in der Champions League live in der Allianz Arena und erlebte Karls Traumtor zur 1:0-Führung hautnah mit.

Von der Entwicklung des Youngsters zeigt sich Robben begeistert: „Lennart Karl hat sich das Lob verdient, er war super. Das muss der Junge auch genießen“, erklärte er im Interview mit fcbayern.com.

Robben: „Man muss im Training weiter Gas geben“

Der 41-Jährige, der den FC Bayern 2013 im Wembley-Stadion gegen den BVB zum Titel schoss, gab Karl aber auch einen Rat mit: „Das Wichtigste in dem Alter ist, sich immer wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Man muss jeden Tag an sich arbeiten und man darf nicht denken: ,Ich habe jetzt ein super Spiel gemacht, alles wunderbar.‘“

Robben, der derzeit die U14 des FC Groningen trainiert, verdeutlichte: „Man muss im Training weiter Gas geben und darf nicht zufrieden sein mit sich selbst. Das ist der Unterschied, warum die richtig guten Spieler sehr lange oben bleiben. An diesen Punkt zu kommen, ist das eine, aber an der Spitze zu bleiben, ist etwas anderes.“

FC Bayern: Robben schwärmt von Olise und Díaz

Von der aktuellen Form des FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany schwärmte der Ex-Profi.

„Bei Bayern läuft es super. Mir gefällt vor allem das Zusammenspiel. Die Mannschaft funktioniert und harmoniert - und alle verteidigen sehr gut nach hinten“, lobte Robben.

Spieler wie Michael Olise oder Luis Díaz können laut dem Niederländer den Unterschied machen: „Beide sind aktuell gut drauf, sie sind sehr schnell und stark im Eins-gegen-eins.“ Auch deshalb gehört Bayern für Robben „zu den Favoriten für das Champions League-Finale“.