FC Bayern: Karl löst Musiala ab

SPORT1 22.10.2025 • 21:29 Uhr Lennart Karl krönt sein Startelfdebüt in der Champions League mit seinem ersten Treffer - und schreibt nicht nur für den FC Bayern Geschichte.

Ein Zaubersolo, ein linker Hammer in den rechten Winkel - so schreibt man Fußball-Geschichte!

Mit seinem fulminanten Führungstreffer für den FC Bayern gegen Club Brügge (5.) ist Lennart Karl zum jüngsten Torschützen der Münchner und jüngsten deutschen Torschützen überhaupt in der Champions League aufgestiegen.

FC Bayern: Karl bei Torpremiere noch jünger als Musiala

Das Ausnahmetalent ist mit nur 17 Jahren und 242 Tagen rund vier Monate jünger als Jamal Musiala bei seinem Premierentreffer. Der derzeit verletzte Nationalspieler traf am 23. Februar 2021 beim 4:1 gegen Lazio Rom erstmals.

„Druck auf Leistung ist heute nicht bei ihm“, hatte Trainer Vincent Kompany vor der Partie bei DAZN über Karl gesagt, der nach dem 2:1 im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund in die Startelf rotiert war. Was er sich wünschte? „Torgefahr“, sagte der Coach - und wurde sofort erhört.

Karl krönte damit sein Startelf-Debüt in der Königsklasse. Beim 5:1-Erfolg gegen Pafos am 2. Spieltag war er als Joker zum Zug gekommen.

Es war zugleich Karls erster Pflichtspieltreffer für die Profis. In der Bundesliga kam der offensive Mittelfeldspieler bislang auf fünf Einsätze. Am 4. Spieltag beim 4:1-Sieg bei der TSG Hoffenheim steuerte er eine Torvorlage bei.

-----