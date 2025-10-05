Newsticker
Union Berlin: Baumgart pfeift die eigenen Fans zusammen

Baumgart pfeift eigene Fans zusammen

Die Fans von Union Berlin benehmen sich daneben. Trainer Steffen Baumgart schreitet ein - und zeigt sich dann besänftigt.
Steffen Baumgart beim Gang richtung Fanblock
© IMAGO/SID/Matthias Koch
SID
Die Ansage von Steffen Baumgart zeigte Wirkung. Wütend war der Trainer von Union Berlin auf den Gästeblock zugestürmt und hatte die eigenen Fans mit deutlichen Gesten darum gebeten, die Schmähgesänge gegen den am Boden liegenden Bayer-Profi Alejandro Grimaldo zu unterlassen.

„Ich war froh, dass sie dann aus meiner Sicht die richtige Reaktion gezeigt haben“, sagte Baumgart im Anschluss an die Partie.

Baumgart weist die eigenen Fans zurecht

Was war genau passiert? Beim 2:0 (1:0)-Erfolg von Vizemeister Bayer Leverkusen gegen die Eisernen hatte Grimaldo kurz vor der Pause den Ellenbogen seines Mitspielers Christian Kofane an der Stirn abbekommen, der spanische Europameister lag daraufhin blutend und benommen am Boden.

Die Union-Fans im Gästeblock skandierten mehrfach „Steh auf, du Sau“ und pfiffen laut - was Baumgart nicht gutheißen konnte. „Wir sind alle emotional, und zwar alle Blöcke“, ordnete Baumgart ein: „Ich glaube, dass die Situation sehr weit weg war und sie es deswegen nicht erkannt haben, dass da mehr passiert ist. Den Hinweis habe ich Ihnen gegeben“, so der Coach.

Am Ende machten sich die Auswärtsfans mit einer Schelte von Baumgart und ohne Punkte auf den langen Heimweg in die Hauptstadt. Aus Sicht von Baumgart war die Niederlage verdient. „Wenn man heute das Ganze betrachtet, muss man sagen, dass nicht mehr drin war“, befand der 53-Jährige.

