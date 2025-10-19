Bundesliga: BVB-Trainer Niko Kovac verabschiedet ZDF-Reporter in die Rente

Nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel beim FC Bayern am Samstagabend hat Dortmunds Trainer Niko Kovac ZDF-Reporter Thomas Skulski im „Aktuellen Sportstudio“ in die Rente verabschiedet.
Kovac verabschiedet Reporter
BVB-Trainer Niko Kovac hat nach dem Spiel beim FC Bayern einen Reporter des ZDF in die Rente verabschiedet.
Nachdem die beiden das Spiel analysiert hatten, reichten sich beide die Hand. „Alles Gute. Hat mich gefreut, dass wir hier noch einmal so zusammenkommen“, sagte Skulski, der seit 1992 für das ZDF arbeitet.
„Ein schönes, entspanntes Leben“
Kovac verabschiedet Skulski daraufhin in die Rente: „Alles Gute. Gute Pension, gute Rente und ein schönes, entspanntes Leben.“ Der 66-Jährige antwortete: „Ich werde noch was tun. Danke schön. Tschau.“
Zuvor hatte ihn Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein Skulski mit folgenden Worten angekündigt: „Dieser Mann hier hat seinen letzten Auftritt im Aktuellen Sportstudio. Thomas Skulski, langjähriger geschätzter Kollege in der ZDF-Sportredaktion, heute Abend mit seinem letzten Interview im Abendspiel. Zeig uns noch mal, was du kannst, Thomas.“