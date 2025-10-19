Bundesliga: BVB-Trainer Niko Kovac verabschiedet ZDF-Reporter in die Rente

Daniel Höhn 19.10.2025 • 17:29 Uhr BVB-Trainer Niko Kovac hat nach dem Spiel beim FC Bayern einen Reporter des ZDF in die Rente verabschiedet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem die beiden das Spiel analysiert hatten, reichten sich beide die Hand. „Alles Gute. Hat mich gefreut, dass wir hier noch einmal so zusammenkommen“, sagte Skulski, der seit 1992 für das ZDF arbeitet.

„Ein schönes, entspanntes Leben“

Kovac verabschiedet Skulski daraufhin in die Rente: „Alles Gute. Gute Pension, gute Rente und ein schönes, entspanntes Leben.“ Der 66-Jährige antwortete: „Ich werde noch was tun. Danke schön. Tschau.“