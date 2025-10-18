Kane überragend! Kurioses Tor entscheidet Bayern-Krimi

Julius Schamburg 18.10.2025 • 20:24 Uhr Der FC Bayern entscheidet das Topspiel gegen Borussia Dortmund für sich. Harry Kanes viel diskutierter Treffer ebnet den Sieg der Münchner, ehe ein BVB-Star entscheidend patzt.

Mit purer Dominanz zum Arbeitssieg: Der FC Bayern hat das Topspiel gegen Borussia Dortmund knapp mit 2:1 (1:0) für sich entschieden und die Tabellenführung weiter ausgebaut.

Harry Kane traf nach einer Ecke von Joshua Kimmich per Kopfball zur 1:0-Führung (22.). Michael Olise erzielte mit einem Stochertor nach einem Patzer von Jobe Bellingham das 2:0 (79.). Bellingham vertändelte kurz vor der eigenen Torlinie den Ball, Olise grätschte entscheidend von hinten rein.

Blitztor von Brandt - Wirbel um Kanes Treffer

Der eingewechselte Julian Brandt traf mit seinem ersten Ballkontakt (!) zum 1:2-Endstand (84.).

Kanes Treffer wurde heiß diskutiert, weil er in der Entstehung Serhou Guirassy geschubst haben soll. Der VAR intervenierte jedoch nicht und Schiedsrichter Bastian Dankert erkannte den Treffer an.

„Ich habe mit einem aus dem Schiedsrichterteam sprechen können in der Pause und Aussage war: Man hat den Kontakt wahrgenommen, aber es sei schlichtweg zu wenig gewesen, um daraus eine klare Fehlentscheidung zu konstruieren und den Treffer zurückzunehmen. Wahrgenommen ja - zu wenig für ein Foul. Deshalb wurde der Treffer gegeben“, klärte Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher in der Halbzeitpause auf.

Adeyemi vergibt Riesenchance

Nach einer harmlosen Vorstellung in Halbzeit eins strahlte der BVB im zweiten Durchgang weitaus mehr Torgefahr aus. Nach einem Fehler von Kimmich, kam Karim Adeyemi im Strafraum der Bayern zu einer Riesenchance, doch der Nationalspieler rutschte aus und der Ball segelte über das Tor.

„Fehler von Kimmich. Einer der ganz seltenen Fehler von Kimmich“, sagte Experte Lothar Matthäus bei Sky.

Und Adeyemis Fehlschuss? „Ähnlich wie in Nordirland. Da hat er auch vom Strand aus das Meer nicht getroffen“, fügte Kommentator Wolff-Christoph Fuss hinzu.

Kurz nach der vergebenen Chance wurde Adeyemi von Niko Kovac ausgewechselt (74.). Nach einem kurzen Austausch mit Kovac war der Flügelspieler sichtlich frustriert. Für ihn kam Maximilian Beier in die Partie.

Bayerns pure Dominanz

Für den BVB war es die erste Bundesliga-Niederlage seit dem 15. März (0:2 bei RB Leipzig). Der FC Bayern verlor in der Bundesliga zuletzt am 08. März (2:3 gegen den VfL Bochum).

Durch den Sieg bauen die Bayern ihren Vorsprung in der Tabelle weiter aus.

