FC Bayern: Das ist der Plan bei Jamal Musiala

Stefan Kumberger 24.10.2025 • 23:38 Uhr Jamal Musiala arbeitet nach seiner Verletzung weiter an seinem Comeback und erreicht dabei den nächsten Meilenstein. Eile haben die Bayern trotzdem nicht.

Es sind Bilder, die allen Bayern-Fans Hoffnung machen: Am Dienstag absolvierte Jamal Musiala erstmals seit seinem Mittelfußbruch wieder ein Lauftraining. Der 22-Jährige hatte sich die schwere Verletzung im Viertelfinale der Klub-WM Anfang Juli zugezogen.

Die Tatsache, wie die bayerischen Klub-Medien jeden noch so kleinen Fortschritt Musialas bei seiner Genesung begleiten, zeigt, wie wichtig der Nationalspieler für den FC Bayern ist - auf dem Platz, aber auch in Sachen Stimmung und Zuversicht. Schon seine ersten Reha-Einheiten wurden entsprechend dokumentiert und bejubelt. Nicht wenige sagen, dass sich mit seiner Rückkehr an die Säbener Straße die ganze Atmosphäre nochmals verbessert habe.

„Mein Fuß hat sich gut angefühlt. Das war ein wichtiger Schritt“, sagte Musiala nach dem Training. Und weiter: „Es geht immer nur Schritt für Schritt, man will nicht irgendwas zu schnell machen. Wenn ich zurückkomme, will ich bei 100 Prozent sein, auf einem guten Level. Deswegen nehmen wir uns Zeit.“

Musiala wirkt gestärkt

Es eine Marschroute, die auch Trainer Vincent Kompany explizit fördert. Der Belgier ist vorsichtig und rechnet erst im Januar mit der Rückkehr seines Schützlings. Ziel: Der Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg. „Ich will die nötige Ruhe für seine Rückkehr“, sagte Kompany am Freitagvormittag. Bei langfristigen Verletzungen könne es manchmal schneller, aber eben auch langsamer gehen.

Was den Bayern so viel Hoffnung macht: Musiala wirkt gestärkt, die dramatischen Szenen in Atlanta haben ihm keinen psychischen Knacks verpasst. Mental konnte ihm die Verletzung nichts anhaben. „Die Mannschaft, die Fans – man sieht, dass wir alle eine große Familie sind. Die Unterstützung hilft auf jeden Fall“, erklärt der 22-Jährige und bestätigt damit seinen Trainer: „Jamals Körpersprache zeigt, wie er sich freut, dass er wieder auf den Platz darf“, erklärt Kompany.

„Von meiner Seite bleibt es aber dabei, geduldig zu sein. Er will schnell zurück sein und wir brauchen ihn auch, aber ich werde alles dafür tun, dass er in dieser Saison ganz stark spielt und ganz stark in die WM geht.“

Bayern kann sich Musiala-Luxus leisten

Diese Geduld ist ein Luxus, den sich die Bayern aktuell leisten können. Trotz der Verletzung von Musiala – aber auch von Alphonso Davies – stehen sie blendend da und haben all ihre Saisonspiele gewonnen.