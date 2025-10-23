FC Bayern: Erfreuliche Nachrichten von Musiala

Auf diesen Moment haben die Fans des FC Bayern lange gewartet: Jamal Musiala stand am Donnerstag erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz.
Erfreuliche Nachrichten von Musiala
Die Bayern posteten ein entsprechendes Video auf Instagram, in dem Musiala den Platz betritt. Darin äußerte er sich auch selbst zu Wort. „Das erste Mal wieder auf dem Platz, einfach toll. Schritt für Schritt. Die Energie, einfach auf dem Platz zu sein – ich freu mich“, sagte der 22-Jährige.
Ein Bild-Video zeigt zudem, wie Musiala unter Anleitung eines Athletiktrainers verschiedene Laufübungen absolvierte. Nach dem 4:0 der Bayern gegen Brügge am Mittwoch gab Sportdirektor Christoph Freund bereits ein Update zu Musiala. „Es wird noch ein bisschen dauern“, erklärte er.
Musiala kann seinen Fuß „wieder voll belasten“
Gleichzeitig fügte Freund aber hinzu: „Es geht voran, schaut positiv aus.“ Der 48-Jährige verriet zudem, dass Musiala seinen Fuß „wieder voll belasten“ könne. Ein konkretes Comeback-Datum steht jedoch noch aus.
Musiala sprach zuletzt selbst über seinen derzeit stattfindenden Reha-Prozess und betonte im Gespräch mit den Vereinsmedien, dass er auf sein Comeback brenne: „Man sieht, wie gut wir gerade spielen, wie viel Spaß sie alle haben. Ich möchte Teil davon sein und wieder auf dem Platz stehen“, so Musiala.
Musiala hatte sich bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain eine Sprunggelenksluxation sowie einen Wadenbeinbruch zugezogen und musste anschließend operiert werden. Ein mögliches Comeback ist für Ende des Jahres anvisiert.