Bundesliga: Emotionale Choreo für Klub-Legende

Nach seinem Abschied im Sommer ist Yussuf Poulsen an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Der Däne gastierte am Samstagnachmittag mit dem Hamburger SV bei seinem Ex-Klub RB Leipzig (1:2) - und wurde vor dem Spiel mit einer emotionalen Choreografie begrüßt.
Emotionale Choreo für Klub-Legende
Poulsen nimmt beim Gastspiel der Norddeutschen in Sachsen zunächst auf der Bank Platz und sah kurz vor Spielbeginn, wie die Fans der Gastgeber eine große Choreo für ihn präsentierten. Die RB-Anhänger bildeten Poulsen in goldener Farbe ab und zeigten verschiedene Bilder der Klub-Legende, die insgesamt zwölf Jahre bei RB spielte.
Poulsen sichtlich gerührt
Unterhalb der Choreo breiteten die Anhänger ein Banner mit goldenen Buchstaben aus, auf dem zu lesen war: „Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele!“
Poulsen wurde kurz vor Anpfiff von den TV-Kameras eingefangen, wie er grinsend auf die Choreo blickte und den Fans für die Geste dankte. Der Stürmer winkte in die Kurve und staunte emotional berührt über das gebotene Bild.
Auch auf der anderen Seite der Red Bull Arena prangte ein Banner für den Dänen, auf dem zu lesen ist: „12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke für alles, Yussi!“
Einige Minuten nach Anpfiff machte er sich auf den Weg zum Aufwärmen und bedankte sich für den Applaus und den Respekt, den ihm die Leipziger Fans zollten. In der 76. Minute wurde Poulsen dann auch eingewechselt, der Stürmer kam beim Stand von 1:2 für Ransford-Yeboah Königsdörffer in die Partie.
Poulsen wechselte 2013 aus Dänemark nach Leipzig und marschierte mit den Sachsen aus der 3. Liga in die Champions League. Beim HSV wartet er noch auf seinen Durchbruch, verletzungsbedingt stand er dort erst 50 Minuten auf dem Feld.