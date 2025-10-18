Bundesliga: Emotionale Choreo für Klub-Legende

Maximilian Huber 18.10.2025 • 16:02 Uhr Yussuf Poulsen kehrt mit dem HSV an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Däne wird von den Fans von RB Leipzig mit einer emotionalen Choreo empfangen - und zeigt sich gerührt.

Nach seinem Abschied im Sommer ist Yussuf Poulsen an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Der Däne gastierte am Samstagnachmittag mit dem Hamburger SV bei seinem Ex-Klub RB Leipzig (1:2) - und wurde vor dem Spiel mit einer emotionalen Choreografie begrüßt.

Poulsen nimmt beim Gastspiel der Norddeutschen in Sachsen zunächst auf der Bank Platz und sah kurz vor Spielbeginn, wie die Fans der Gastgeber eine große Choreo für ihn präsentierten. Die RB-Anhänger bildeten Poulsen in goldener Farbe ab und zeigten verschiedene Bilder der Klub-Legende, die insgesamt zwölf Jahre bei RB spielte.

Poulsen sichtlich gerührt

Unterhalb der Choreo breiteten die Anhänger ein Banner mit goldenen Buchstaben aus, auf dem zu lesen war: „Du warst unser Herz und bleibst unsere Seele!“

Poulsen wurde kurz vor Anpfiff von den TV-Kameras eingefangen, wie er grinsend auf die Choreo blickte und den Fans für die Geste dankte. Der Stürmer winkte in die Kurve und staunte emotional berührt über das gebotene Bild.

Auch auf der anderen Seite der Red Bull Arena prangte ein Banner für den Dänen, auf dem zu lesen ist: „12 Jahre unerbittlicher Einsatz für unsere Farben. Danke für alles, Yussi!“

Einige Minuten nach Anpfiff machte er sich auf den Weg zum Aufwärmen und bedankte sich für den Applaus und den Respekt, den ihm die Leipziger Fans zollten. In der 76. Minute wurde Poulsen dann auch eingewechselt, der Stürmer kam beim Stand von 1:2 für Ransford-Yeboah Königsdörffer in die Partie.