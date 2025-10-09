Bundesliga: Hat Gladbach seinen Virkus-Nachfolger gefunden?

Johannes Vehren 09.10.2025 • 10:15 Uhr Nach dem Rücktritt von Roland Virkus ist Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach einem Nachfolger. Eine heiße Spur führt offenbar nach Österreich.

Befindet sich die Suche von Borussia Mönchengladbach nach einem Nachfolger von Ex-Geschäftsführer Roland Virkus auf der Zielgeraden? Wie Bild und Sky übereinstimmend berichten, haben die Fohlen einen „Top-Kandidaten“ ausgemacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei soll es sich um Rouven Schröder handeln. Der 49-Jährige ist seit Dezember 2024 Sport-Chef bei RB Salzburg. Demnach laufen die Gespräche sowie Verhandlungen bereits.

Virkus-Nachfolger: Lässt Salzburg Schröder ziehen?

Schröder, der in der Vergangenheit schon beim FC Schalke 04 und RB Leipzig arbeitete, soll die Aufgabe bei der Borussia offenbar sehr reizen. Einzig sein noch laufender Vertrag in Salzburg bis Ende 2028 könnte zum Problem werden, heißt es weiter.

Virkus, der in den vergangenen Woche seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, war in Mönchengladbach als Geschäftsführer tätig. Laut Bild soll es noch unklar sein, ob die Gladbach-Bosse die neue Führungskraft erst als Sportdirektor oder direkt als Geschäftsführer einsetzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2022 schon in Gesprächen