Bundesliga: Kane plaudert BVB-Schwachstelle aus

Daniel Höhn 19.10.2025 • 18:30 Uhr Bayerns Superstar Harry Kane hat nach dem Topspiel gegen Borussia Dortmund eine Schwachstelle des BVB verraten.

Harry Kane hat nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund verraten, dass der FC Bayern im Vorfeld der Partie eine Schwachstelle beim BVB ausgemacht hatte - die die Münchner bei einem Eckball dann ausnutzten.

„Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass sie im Bereich des vorderen Pfostens eine Art Schwachstelle haben“, sagte Bayerns Superstar bei Sky: „Josh (Joshua Kimmich; d. Red.) hat eine großartige Ecke gespielt, ich habe mich reingeworfen und es hat funktioniert. Es ist etwas, das wir trainiert haben.“

Foul? „Das ist ein Wettkampfsport“

Auf die Frage, ob er bei seinem Tor zum 1:0 ein Foul an BVB-Stürmer Serhou Guirassy begangen habe, antwortete Kane: „Nein. Das ist ein Wettkampfsport. Ich habe nur den Ball abgeschirmt. Wenn das ein Foul ist, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll.“