FC Bayern: Kane setzt unglaubliche Serie fort

Julius Schamburg 18.10.2025 • 19:07 Uhr Harry Kane trifft schon wieder! Der Tormaschine des FC Bayern fehlt nur noch ein Treffer, um einen unglaublichen Rekord einzustellen.

Harry Kane hat den FC Bayern München im Topspiel gegen Borussia Dortmund (JETZT im LIVETICKER) mit 1:0 in Führung gebracht und damit seine unglaubliche Serie weiter ausgebaut.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der 22. Minute wuchtete Kane einen Kopfball nach einem Eckstoß von Joshua Kimmich ins Netz. Gregor Kobel im Tor der Schwarz-Gelben war machtlos.

Kane einfach nicht zu stoppen

Bemerkenswert: Damit hat Kane wettbewerbsübergreifend in neun aufeinanderfolgenden Pflichtspielen getroffen. Der Stürmer des FC Bayern traf für die Münchner in den letzten sieben Pflichtspielen und auch bei seinen letzten beiden Auftritten für die englische Nationalmannschaft.

Letztmals blieb Kane am 6. September beim 2:0 gegen Andorra ohne Torbeteiligung.

{ "placeholderType": "MREC" }

Knackt Kane den Guirassy-Rekord?

Ganze zwölfmal traf Kane an den ersten sieben Bundesliga-Spieltagen. Außerdem gab der 32-Jährige drei Torvorlagen.

Dem Engländer fehlt nur noch ein Treffer, um den Rekord von BVB-Stürmer Serhou Guirassy einzustellen, der in der Saison 2023/24 sogar 13 Tore an den ersten sieben Spieltagen schoss.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN