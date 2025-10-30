Bundesliga: Kovac kündigt Comeback von BVB-Youngster an

Niklas Senger 30.10.2025 • 13:53 Uhr Julian Duranville steht offenbar vor seinem Comeback. Nach monatelanger Verletzung muss sich der Belgier Einsätze bei den Profis jedoch zunächst erarbeiten.

Youngster Julian Duranville steht vor dem Ende seiner Leidenszeit bei Borussia Dortmund. Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag bestätigte, könnte der Belgier vor einem Comeback stehen – allerdings noch nicht in der Bundesliga.

„Nach drei bis vier Monaten ist es erstmal wichtig, dass er Spielminuten bekommt. Die wird er sicherlich erstmal bei der U23 sammeln“, erklärte Kovac vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Freitag. Nachdem die ärztliche Abteilung „grünes Licht“ gegeben habe, könnte Duranville laut Kovac „vielleicht schon am Wochenende“ zu seinem Comeback kommen. „Es könnte gut sein, dass er dort schon die ersten Minuten bekommt“, vermutete Kovac.

Lange Leidenszeit bei Duranville

Duranville hatte sich im Viertelfinale der Klub-WM eine Schulterverletzung zugezogen und musste anschließend operiert werden. Seit seinem Wechsel vom RSC Anderlecht im Sommer 2023 hatte der 19-Jährige immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kommt bisher nur auf 27 Einsätze für die BVB-Profis.

„Er ist ein technisch sehr versierter Spieler“, lobte Kovac den BVB-Star, merkte aber auch an: „Über die zweite Mannschaft muss er sich die Fitness holen und sich das erarbeiten, was er braucht, um in der ersten Mannschaft Minuten zu bekommen.“