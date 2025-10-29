Bundesliga: Nach diesem Star soll sich Bayern erkundigt haben

Die Zukunftsplanungen des FC Bayern laufen auf Hochtouren: Nachdem noch ungewiss ist, ob Innenverteidiger Dayot Upamecano seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern wird, sollen die Verantwortlichen der Münchner bereits nach einem Premier-League-Star gefragt haben.
Nach ihm erkundigte sich Bayern
Wie die Sport Bild berichtet, habe sich die Bayern in Person von Sportdirektor Christoph Freund bereits bei Crystal Palace nach Verteidiger Marc Guéhi, der den Klub am Saisonende ablösefrei verlassen wird, erkundigt.
Die Münchner müssen zwar durch den auslaufenden Vertrag keine Verhandlungen mit dem englischen Klub aufnehmen, dennoch sprach Freund offenbar mit seinem Landsmann und Palace-Coach Oliver Glasner über Guéhi.
Upamecano-Poker zieht sich
Der Kapitän des Premier-League-Vereins hat beschlossen, Crystal Palace am Saisonende ablösefrei zu verlassen, wie Glasner selbst berichtete. Es bahnt sich ein Rennen der europäischen Top-Klubs um den englischen Nationalspieler an, der sich seinen zukünftigen Verein aussuchen kann. Im vergangenen Sommer scheiterte bereits ein Wechsel zum FC Liverpool am Deadline Day.
Währenddessen hofft man an der Säbener Straße weiterhin auf eine Vertragsverlängerung von Upamecano, der sich unter Trainer Vincent Kompany nochmal weiterentwickeln konnte. Die Verhandlungen stocken jedoch weiterhin, beide Parteien liegen in puncto Gehalt und Prämien zu weit auseinander.