Bundesliga: Nach diesem Star soll sich Bayern erkundigt haben

Luca Utz 29.10.2025 • 14:49 Uhr Die Vertragsgespräche mit Dayot Upamecano stocken beim FC Bayern weiterhin. Nun sollen sich die Münchner konkret nach einem Starspieler erkundigt haben.

Die Zukunftsplanungen des FC Bayern laufen auf Hochtouren: Nachdem noch ungewiss ist, ob Innenverteidiger Dayot Upamecano seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern wird, sollen die Verantwortlichen der Münchner bereits nach einem Premier-League-Star gefragt haben.

Wie die Sport Bild berichtet, habe sich die Bayern in Person von Sportdirektor Christoph Freund bereits bei Crystal Palace nach Verteidiger Marc Guéhi, der den Klub am Saisonende ablösefrei verlassen wird, erkundigt.

Die Münchner müssen zwar durch den auslaufenden Vertrag keine Verhandlungen mit dem englischen Klub aufnehmen, dennoch sprach Freund offenbar mit seinem Landsmann und Palace-Coach Oliver Glasner über Guéhi.

Upamecano-Poker zieht sich

Der Kapitän des Premier-League-Vereins hat beschlossen, Crystal Palace am Saisonende ablösefrei zu verlassen, wie Glasner selbst berichtete. Es bahnt sich ein Rennen der europäischen Top-Klubs um den englischen Nationalspieler an, der sich seinen zukünftigen Verein aussuchen kann. Im vergangenen Sommer scheiterte bereits ein Wechsel zum FC Liverpool am Deadline Day.