"Deadline-Day-Drama" in England: Glasner mittendrin

Maximilian Lotz 01.09.2025 • 21:26 Uhr Eigentlich sollte Marc Guéhi am letzten Transfertag noch von Crystal Palace zum FC Liverpool wechseln. Doch der Deal scheitert.

Von einem „Deadline-Day-Drama“ schrieb The Athletic bereits am frühen Abend, da bahnte sich der Transfer-Thriller um Marc Guéhi schon an.

Fast eine Stunde nach Schließung des Transferfensters meldeten englische Medien schließlich: Der Wechsel des Innenverteidigers von Crystal Palace zum FC Liverpool ist geplatzt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Dabei hatte Guéhi am Nachmittag bereits den Medizincheck bestanden, beide Klubs sollen sich zudem auf eine Ablöse in Höhe von rund 40 Millionen Euro verständigt haben.

Glasner verhinderte offenbar Guéhi-Abgang

Doch wie unter anderem der Guardian berichtete, soll sich Palace-Coach Oliver Glasner gegen einen Abgang seines Kapitäns gesträubt haben, sofern kein Ersatz verpflichtet werden kann.

Zwar holte Palace dann am Deadline Day noch Abwehrtalent Jaydee Canvot vom FC Toulouse. Aber die Verpflichtung des ebenfalls umworbenen Igor Julio misslang.

Und so geriet der Guéhi-Deal immer ernsthafter ins Wanken. Zwar hieß es in den englischen Transfer-Tickern, dass Liverpool bei der englischen Premier League die Unterlagen rechtzeitig einreichte und so eine Fristverlängerung erwirkte. Doch Palace stellte sich letztlich quer.