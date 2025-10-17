BVB: Aufatmen vor dem Klassiker wegen Schlotterbeck

Manfred Sedlbauer , Johannes Vehren 17.10.2025 • 16:50 Uhr Nico Schlotterbeck kehrt etwas angeschlagen von der deutschen Nationalmannschaft zum BVB zurück. Vor dem Klassiker gegen den FC Bayern dürfen die Dortmunder nun aufatmen.

Aufatmen bei Borussia Dortmund wegen Nico Schlotterbeck! Der Innenverteidiger wird nach SPORT1-Informationen mit der Mannschaft im Flieger nach München sitzen.

Demnach sollte der 25-Jährige für den Klassiker am Samstagabend gegen den FC Bayern (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) einsatzbereit sein.

Zudem soll nach seiner Verkühlung keine Ansteckungsgefahr im Flieger herrschen.

Kovac spricht über Schlotterbecks Gesundheitszustand

Am Donnerstag auf der Pressekonferenz verriet BVB-Trainer Niko Kovac, dass Schlotterbeck etwas angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist.

„Wir haben alle so weit gesund. Der einzige, der so ein bisschen verkühlt zurückkam, war Schlotti”, erklärte der 54-Jährige und fügte hinzu: „Er hat heute individuell trainiert, da gehen wir aber davon aus, dass am Wochenende alles passt.“