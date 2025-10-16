Bundesliga: Fragezeichen vor Kracher bei BVB-Star

Johannes Vehren 16.10.2025 • 13:38 Uhr Der BVB reist am Samstag zum Bundesliga-Topspiel zum FC Bayern. Ein Fragezeichen steht hinter einer wichtigen Säule für Dortmunds Trainer Niko Kovac.

Fällt Nico Schlotterbeck für das Bundesliga-Topspiel von Borussia Dortmund beim FC Bayern (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) aus? BVB-Trainer Niko Kovac hat zwei Tage vor dem Kracher verraten, dass der Innenverteidiger etwas angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben alle so weit gesund. Der einzige, der so ein bisschen verkühlt zurückkam, war Schlotti”, erklärte der 54-Jährige auf der BVB-Pressekonferenz und fügte hinzu: „Er hat heute individuell trainiert, da gehen wir aber davon aus, dass am Wochenende alles passt.“

Schlotterbeck zweimal in der DFB-Startelf

Der 25-Jährige feierte vor kurzer Zeit sein Comeback, nachdem er sich von seinem Meniskusriss im vergangenen April rehabilitiert hatte. Seither war Schlotterbeck, der zuletzt mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde, auch wieder beim BVB gesetzt und führte die Mannschaft zweimal als Kapitän aufs Feld.

Während der Länderspielphase setzte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder voll auf den Linksfuß und ließ ihn sowohl gegen Luxemburg als auch Nordirland von Anfang an spielen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Entwarnung bei Guirassy

Gleichzeitig gab der Coach bei seinem Stürmer Serhou Guirassy, der vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist war, Entwarnung: „Serhou ist unsere Lebensversicherung. Klar, ihn hat der Tritt gegen den Oberschenkel sehr gestört. Er lief danach nicht rund. Trotzdem hat er versucht der Mannschaft zu helfen, aber er konnte es nicht in der Form, wie er es normal kann. Jetzt ist alles wieder vorüber.“