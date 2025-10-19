BVB-Boss plötzlich in Schiri-Kabine: "Hat viel gegen uns gepfiffen"

SPORT1 19.10.2025 • 12:23 Uhr Sebastian Kehl ist mit der Schiedsrichterleistung bei der BVB-Niederlage in München nicht einverstanden - und teilt das dem Unparteiischen auch mit.

Sebastian Kehl ist nach der knappen Niederlage von Borussia Dortmund im Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern in der Kabine des Schiedsrichters vorstellig geworden.

Der aufgewühlte Sportdirektor war mit der Spielführung von Referee Bastian Dankert nicht einverstanden. Als Ausrede für die Pleite wollte er sie aber nicht gelten lassen.

„Also erstmal war es mir wichtig, dass ich mit ihm selber gesprochen habe und in der Kabine war“, sagte Kehl in der Mixed Zone. Er sei auch „sehr emotional“ gewesen, könne aber unterscheiden, „was unsere Leistung in der ersten Halbzeit betrifft und dann womöglich an der einen oder anderen Stelle auch die Schiedsrichterleistung.“

Kehl: Schiri hat gegen uns gepfiffen

Kehl wollte Dankert zwar nicht für das 1:2 verantwortlich machen, drückte seinen Unmut aber dennoch deutlich aus. Auch Trainer Niko Kovac machte dem Unparteiischen nach dem Spiel Vorwürfe.

„Es lag nicht am Schiedsrichter, dass wir in der ersten Halbzeit so gespielt haben, wie wir gespielt haben - aber ich hatte schon das Gefühl, dass heute die Balance gefehlt hat in seinem Spiel. Ich finde, er hat viele, viele Situationen gegen uns gepfiffen“, befand Kehl.

Der Ex-Profi monierte die fehlende Verhältnismäßigkeit im Vorgehen Dankerts, „auch mit der frühen Gelben Karte (gegen Julian Ryerson, Anm. d. Red.), was für einen Außenverteidiger in so einem Spiel gegen diese Außenstürmer von Bayern einfach auch ein klarer Nachteil ist."

Ryerson war im ersten Durchgang verwarnt worden, weil er sich vehement über eine Entscheidung des Schiedsrichters beschwert und dabei auch mit dem Finger an den Kopf getippt hatte.

Das sagt der BVB-Boss zum Aufreger um Kane

Größter Aufreger der Partie war allerdings eine Szene unmittelbar vor dem 1:0 durch Bayerns Superstar Harry Kane. Dieser hatte sich mit einem leichten Schubser gegen Serhou Guirassy Raum verschafft, ehe er nach einer Ecke einköpfte.

Kehl sagte dazu: „Das ist nur ein kleiner Schubser, aber wenn man in der Luft steht, weiß man das als Spieler, da braucht es nicht viel.“