BVB-Star Schlotterbeck einer für den FC Bayern? Das sagt Kimmich

Stefan Kumberger , Moritz Thienen 15.10.2025 • 17:04 Uhr Nico Schlotterbeck überzeugt nach seiner Rückkehr bei Borussia Dortmund und in der Nationalmannschaft. Joshua Kimmich lobt den Innenverteidiger in höchsten Tönen.

Hat der FC Bayern tatsächlich für die kommende Saison Nico Schlotterbeck auf dem Zettel? Zumindest kamen zuletzt verstärkt Gerüchte auf, dass die Bayern ein Auge auf den BVB-Star geworfen haben könnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Top-Leistungen im Verein und in der Nationalmannschaft hat sich Schlotterbeck zumindest ganz klar in die Schaufenster der europäischen Top-Klubs gespielt.

BVB-Star Schlotterbeck einer für Bayern? Das sagt Kimmich

Ob der Innenverteidiger ein Spieler für Bayern sein könnte? Eine entsprechende Frage von SPORT1 beantwortete Joshua Kimmich am Rande der Autoübergabe bei Partner Audi mit vielen warmen Worten für Schlotterbeck.

„Ich finde, dass der Nico generell einen guten Schritt gemacht hat“, sagte der Bayern-Star: „Speziell, wenn man sieht, wie er sich als Persönlichkeit entwickelt hat, auch in der Nationalmannschaft. Da wächst er zum Führungsspieler heran. Ich habe das Thema oft mit ihm und da hat er sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Kimmich sieht Schlotterbeck-Entwicklung positiv

Der BVB-Star habe sich ganz besonders in der Nationalmannschaft zuletzt ein neues Standing erarbeitet: „Er hat die Qualitäten schon immer mitgebracht, aber natürlich entwickelt er sich jetzt in eine andere Rolle hinein, speziell in der Nationalmannschaft.“

Was Kimmich damit meint? „Da war er bisher immer der Challenger, jetzt kommt er zurück und ist direkt gesetzt. Dann nimmt man eine andere Rolle ein und diese Rolle bringt natürlich auch andere Sachen mit, die man beachten muss. Das macht er sehr gut“, betonte der DFB-Kapitän.

Schlotterbeck war nach seinem verletzungsbedingten Ausfall zuletzt ins DFB-Team zurückgekehrt. Bei den beide Siegen gegen Lichtenstein und Nordirland überzeugte er.