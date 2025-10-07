Esther Sedlaczek bekommt bei emotionalem Schweinsteiger-Moment neue Frotzeleien ab

Martin Hoffmann 07.10.2025 • 14:42 Uhr Bastian Schweinsteiger lässt es sich auch bei seiner emotionalen Hall-of-Fame-Ehrung nicht nehmen, TV-Partnerin Esther Sedlaczek mit Sprüchen zu necken.

Bastian Schweinsteiger kann es nicht lassen – auch nicht bei einem der emotionalsten Momente seines Fußballer-Lebens.

Als die Legende des FC Bayern am Montag unter Tränen in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurde, war auch seine TV-Partnerin Esther Sedlaczek mit von der Partie. Und wie üblich kam es zu Frotzeleien zwischen dem eingespielten ARD-Team.

Schweinsteiger zu Sedlaczek: „Auch mit dir ist es ganz nett“

Sedlaczek führte als Moderatorin durch den Abend und erlebte so aus nächster Nähe die Ehrung für Schweinsteiger, der mit einer Laudatio seines Weggefährten Philipp Lahm gewürdigt wurde.

Schweinsteiger zeigte sich angerührt, den Moment zu teilen mit dem Mann, mit dem er den FC Bayern zum Triple 2013 und die Nationalmannschaft zum WM-Titel 2014 geführt hatte.

„Dass Philipp die Laudatio hält, bedeutet mir sehr viel. Wir kennen uns, seit wir so klein waren“, erklärte Schweinsteiger auf der Bühne – worauf der 1,70 Meter große Lahm unter Gelächter witzelte: „Ich bin so geblieben.“

Der inzwischen 41 Jahre alte Schweinsteiger ergänzte mit Blick auf seinen Altersgenossen: „Dass wir beide zusammen diesen Weg gegangen sind, ist was Besonderes. Und dass wir beide jetzt hier nebeneinanderstehen, fühlt sich sehr gut an.“

In diesem Moment wendete Schweinsteiger den Blick zu Sedlaczek und sagte: „Auch mit dir ist es ganz nett.“ Das Publikum lachte erneut.

Weiterer Spruch bei Videogruß an Heynckes

Einen weiteren Spruch bekam Sedlaczek ab, als Schweinsteiger und Lahm einen gemeinsamen Videogruß an den ebenfalls geehrten Jupp Heynckes richteten, der der Zeremonie aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen konnte.

Auch als Schweinsteiger sich an den Triple-Coach wandte, gab es eine Nebenbemerkung zu Sedlaczek, diesmal mit Blick auf ihre pinke Garderobe: „Hier ist die Esther, die sagt auch noch Hallo, der rosarote Panther.“

Gemeinsam animierten Schweinsteiger, Lahm und Sedlaczek die Zuschauer dann zu dem altbekannten Sprechchor „Jupp, Jupp, Jupp!“