Jupp Heynckes fehlt bei Ehrung "aus gesundheitlichen Gründen"

Philipp Heinemann 07.10.2025 • 13:43 Uhr Jupp Heynckes verpasst eine besondere Ehrung aus gesundheitlichen Gründen. Vom langjährigen Weggefährten Uli Hoeneß kommen bewegende Worte.

Jupp Heynckes ist als eine von sechs deutschen Legenden in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Der Ehrung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund konnte der einstige Stürmer und Trainer aber nicht beiwohnen.

Der 80-Jährige habe „aus gesundheitlichen Gründen“ gefehlt, teilte sein Ex-Klub FC Bayern mit. Nähere Details wurden nicht genannt.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß würdigte seinen langjährigen Weggefährten in einer Videobotschaft: „Jupp Heynckes war jahrelang ein Eckpfeiler in diesem Verein. Ich wusste immer, egal was passiert, ich kann mich auf Jupp verlassen.“

Hoeneß lobt Heynckes: „Es gibt wenige ...“

Heynckes und Hoeneß waren seit ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler miteinander verbunden, gewannen 1972 gemeinsam den EM- und 1974 den WM-Titel mit der Nationalmannschaft. Als Trainer coachte Heynckes den FC Bayern zwischen 1987 und 2018 insgesamt viermal.

Sein größter sportlicher Erfolg als Coach datiert aus dem Jahr 2013, als er mit dem FCB das erste Triple der Vereinsgeschichte holte. Dabei überzeugte er nicht nur als Fachmann, sondern auch auf menschlicher Ebene: „Es gibt wenige in diesem Geschäft, die ihre Arbeit so ehrlich und geradlinig gemacht haben“, meinte Hoeneß.

Im Rahmen seiner Würdigung erzählte dieser auch eine besondere Anekdote zu Heynckes.

„Da haben sie ihm Dankeschön gesagt“

Wie Hoeneß verriet, hatte der damalige Bayern-Coach im Winter 2012 mitbekommen, dass Hoeneß und die Bayern-Bosse sich um Pep Guardiola bemühten. Der Katalane sollte Heynckes gut ein halbes Jahr später ersetzen.

Heynckes mied daher die Weihnachtsfeier der Münchner, „angeblich war er stark erkältet“, erzählte Hoeneß. Der Bayern-Macher suchte Heynckes prompt in einer von ihm zur Verfügung gestellten Wohnung auf.

Heynckes verweigerte Hoeneß zunächst sogar den Zutritt, bis es doch noch zu einer Aussprache kam. Als man der Mannschaft anschließend den bevorstehenden Wechsel zu Guardiola mitteilte, sei „etwas passiert zwischen Jupp Heynckes und der Mannschaft“, berichtete Hoeneß. Im Trainingslager „sind die zusammengewachsen. Denn die Mannschaft wollte ihm helfen, einen tollen Abgang zu haben. Da haben sie ihm Dankeschön gesagt. Und das war für mich unglaublich.“

Video-Gruß von Schweinsteiger und Lahm

Nach dem letzten Bayern-Engagement als Nachfolger Carlo Ancelottis 2017/18 beendete Heynckes seine lange Laufbahn als Coach. Er wurde an der Seitenlinie vier Mal deutscher Meister und gewann die Champions League auch mit Real Madrid. Als Spieler wurde er unter anderem Welt- und Europameister.

Neben Heynckes wurden in diesem Jahr auch Bastian Schweinsteiger, Otto Rehhagel, Horst Hrubesch, Guido Buchwald und die verstorbene Torhüter-Legende Bert Trautmann in die Hall of Fame aufgenommen.

