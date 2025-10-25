FC Bayern: Karl? "Als Typ hat er so eine positive Arroganz"

Luca Utz 25.10.2025 • 15:42 Uhr Lennart Karl ist nach seinem Tor gegen Brügge in aller Munde. DAZN-Experte Nils Petersen attestiert dem Youngster eine „positive Arroganz“.

Shootingstar Lennart Karl ist auch vor dem Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach (LIVE IM TICKER) ein großes Gesprächsthema beim FC Bayern. Der ehemalige Bundesligastürmer Nils Petersen ist von den Qualitäten des 17-Jährigen überzeugt.

„Der Junge macht gerade Spaß. Ich habe das Gefühl: Wenn er den Ball hat, denkt das ganze Stadion, es kann etwas passieren. Das verkörpert er mit seinem Zug zum Tor“, lobte der 36-Jährige im Vorlauf der Partie bei DAZN.

Für Karl sei es jetzt wichtig, selbstbewusst zu bleiben und seine Einsätze zu nutzen. Gleichzeitig habe auch Trainer Vincent Kompany eine wichtige Rolle im Umgang mit dem Youngster.

Petersen lobt Kompany wegen Karl

„Ich finde, Vincent Kompany geht super mit ihm um. Er gibt ihm Spielzeit, aber auch nicht zu viel, weil du natürlich mit Olise, Díaz und Gnabry Spieler hast, die ein anderes Format haben“, schilderte Petersen.

„Wenn er sich von denen etwas abschaut und seine Chance nutzt, dann wird er nicht nur 20 oder 30 Minuten Spielzeit bekommen, sondern auch wie gegen Brügge öfter von Beginn an spielen“, führte der ehemalige Stürmer vom FC Bayern aus.

Karl fiel Petersen in der Youth League auf

Im Vorlauf des Spiels gegen die Fohlen erklärte Petersen, dass er das Offensivtalent schon länger auf dem Schirm habe. „Ich habe vor einiger Zeit mal ein Spiel der Bayern in der Youth League gesehen und da ist er schon wahnsinnig aufgefallen. Als Typ hat er so eine positive Arroganz. Man spricht bei ihm ja immer auch über Demut und Bodenständigkeit. Aber spielen tut er halt anders“, erklärte er.

Petersen, der selbst als junger Spieler in der Saison 2011/12 für die Münchner auflief, betonte, dass ihm selbst diese „positive Arroganz“ gefehlt habe: „Das ist eine Qualität, die du als junger Spieler mitbringen musst. Dann kannst du dich in so einem Weltklasse-Team behaupten. Ich war auch mal junger Spieler bei Bayern, ich hatte nicht diese Ellenbogen wie er.“