Mario Basler schwimmt bei Lennart Karl gegen den Strom: "Wird sich nicht durchsetzen"

Luca Utz 23.10.2025 • 10:12 Uhr Lennart Karl erzielt im Champions-League-Spiel gegen Brügge sein erstes Pflichtspieltor für den FC Bayern. Gerade in diesem Moment tritt Mario Basler auf die Euphoriebremse.

Alle feiern Bayern-Youngster Lennart Karl - nur er nicht.

SPORT1-Experte Mario Basler hat im Fantalk auf SPORT1 reserviert auf das gelungene Startelf-Debüt des 17-Jährigen gegen Club Brügge reagiert - auch nachdem Karl dabei sehenswert sein erstes Bayern-Tor erzielte.

Basler glaubt nicht an Karl-Durchbruch

„Ich glaube, dass er größer gemacht wird als er ist“, kommentierte Basler in der Talkrunde Karls Treffer: „Das war gegen Brügge, es gibt Gründe, warum er gegen Dortmund nicht in der Anfangsformation steht.“

Auch mit Blick auf Karls langfristige Perspektiven schwimmt der 56 Jahre alte Basler gegen den Strom: „Er ist ein junger Spieler, ein guter Spieler, aber ich glaube trotz allem, dass er sich in München nicht durchsetzen wird. Ich glaube, da fehlt einiges, für die Größe (1,68; Anm. d. Red.) kann er nichts, aber am Schluss ist er nicht gut genug für Bayern München.“

Der 56-Jährige zog eine Parallele zu Paul Wanner, der in München ebenfalls als Top-Talent gehandelt wurde und nun nach mehreren Leihen bei PSV Eindhoven sein Glück sucht.