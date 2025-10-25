FC Bayern: Kompany erklärt seinen Bischof-Plan

Maximilian Huber 25.10.2025 • 16:16 Uhr Tom Bischof kehrt beim FC Bayern in die Startformation zurück. Cheftrainer Vincent Kompany bietet den 20-Jährigen in Mönchengladbach auf der Linksverteidiger-Position auf. Der Belgier erklärt seine Maßnahme.

Beim Auswärtsspiel des FC Bayern in Mönchengladbach (JETZT im LIVETICKER) ist Tom Bischof in die Startformation des deutschen Meisters zurückgekehrt.

Der 20-Jährige stand zuletzt am 26. September beim 4:0-Sieg gegen Werder Bremen in der Münchner Startelf, im Borussia Park zu Mönchengladbach läuft Bischof allerdings nicht wie gewohnt im zentralen Mittelfeld auf.

Darum setzt Kompany auf Bischof

Cheftrainer Vincent Kompany setzt den Junioren-Nationalspieler ein wenig überraschend auf der Position des Linksverteidigers ein - und erklärte im Vorfeld der Begegnung seine Maßnahme.

„Ich will nicht zu viel über die Position und die Rolle sagen. Aber sie wissen, dass unsere Außenverteidiger immer sehr offensiv sind und in diese Räume kommen, in denen auch offensive Mittelfeldspieler spielen“, erklärte Kompany bei Sky.

„Deswegen ist es eigentlich im Ballbesitz kein großer Unterschied zu seiner Rolle normalerweise. Wir haben ihm jetzt auch schon ein paar Monate die Chance gegeben, zu verstehen, wie wir uns das vorstellen. Er ist im letzten Spiel gegen Brügge auch auf dieser Position reingekommen und deswegen ist es hoffentlich auch ein positives Spiel für ihn.“