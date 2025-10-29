FC Bayern: Kompany soll Millionen-Klausel haben

Vincent Wuttke 29.10.2025 • 18:31 Uhr Vincent Kompany hat einen neuen Vertrag beim FC Bayern. Darin enthalten soll eine Millionen-Klausel sein.

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Vincent Kompany vorzeitig bis 2029 verlängert. Die überraschende Nachricht gab der deutsche Rekordmeister in der vergangenen Woche offiziell bekannt. Das neue Arbeitspapier soll eine Millionen-Klausel für den Belgier beinhalten.

Laut einem Bericht der Sport Bild winkt Kompany die Zahlung von einer Million Euro, wenn seine Mannschaft die Champions League gewinnt. Zuletzt holte sich der FC Bayern in der Corona-Saison 2020 unter Hansi Flick den Henkelpott.

Kompany winkt eine Million

Nun sieht es vielversprechend aus. Nach den ersten drei Vorrundenpartien steht der deutsche Rekordmeister in der Tabelle auf Rang zwei. Gegen Pafos, Chelsea und Brügge gab es deutliche Erfolge.

Nun stehen zwei richtungsweisende Begegnungen gegen die Mitfavoriten Paris Saint-Germain und FC Arsenal an.

Doch auch in der Liga läuft es in der zweiten Kompany-Saison rund. Bayern hat alle acht Begegnungen gewonnen, ist souveräner Tabellenführer und voll auf Meisterkurs.