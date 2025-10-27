Newsticker
"Mit Kompany hat man ein großes Los gezogen"

Matthäus schwärmt von Kompany

Der FC Bayern marschiert weiterhin durch die Bundesliga-Saison und präsentiert sich in beeindruckender Frühform. Lothar Matthäus lobt Trainer Vincent Kompany deshalb ausdrücklich.
Niklas Trettin
Das Wort „perfekt“ gibt es im Fußball eigentlich nicht. Beim FC Bayern in dieser Saison aber vielleicht schon. 13 Partien, 13 Siege – und in vielen Spielen eine nahezu ungeheure Dominanz. Lothar Matthäus lobt Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen dafür, dass er diese Dominanz zurück nach München gebracht hat.

„Mit Kompany hat man ein großes Los gezogen. Kompany hat die Spieler wieder miteinbezogen in seine Entscheidungen und klare, offene, ehrliche Ansprachen. Er hat den FC Bayern nach vier, fünf Jahren Unruhe wieder neu erfunden und vieles gemacht, was der Verein vermisst hat in diesen Jahren“, sagte Matthäus am Sonntag bei Sky 90.

Bayern? „Einer der großen Favoriten auf die Champions League“

ARD-Kommentator Tom Bartels sah das ähnlich. „Sie haben mit Kompany die perfekte Lösung und ich hätte nach der letzten Saison und dem Aus gegen Inter Mailand nicht gedacht, dass wir im Oktober jetzt da sitzen und sagen: ‚Jetzt verlängert der noch zwei Jahre und jetzt ist alles überragend‘“, betonte Bartels. „Und das zeigt schon, welchen Stellenwert sich Kompany erarbeitet hat.“

Laut Matthäus ist für die Bayern und Kompany in dieser Saison Großes möglich. „Wenn sie diese Leistung halten, sind sie einer der großen Favoriten auf die Champions League“, glaubt der deutsche Rekordnationalspieler. Der Grundstein dafür ist gelegt. Mit neun Punkten aus drei Spielen schwimmen die Münchner in der Tabelle der Königsklasse ganz oben mit.

Zudem stellte der FCB am Samstag beim 3:0 in Mönchengladbach einen Europarekord ein. Seit Saisonbeginn war es der 13. Erfolg in Serie – in Europas Topligen hatte das zuvor nur die AC Mailand in der Saison 1992/93 geschafft. Die nächste Aufgabe folgt am Mittwoch im DFB-Pokal, wenn es zum Gastspiel beim 1. FC Köln kommt (ab 20:45 im LIVETICKER).

