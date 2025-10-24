FC Bayern: Torwart-Überraschung gegen Gladbach

SPORT1 24.10.2025 • 10:28 Uhr Einen Tag vor dem Gastspiel des FC Bayern in Mönchengladbach hat Trainer Vincent Kompany die Torwartfrage geklärt. Jonas Urbig wird nun zweimal in Folge im Kasten stehen.

Jonas Urbig wird im Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach (Sa., 15:30 Uhr im LIVETICKER) das Tor des FC Bayern hüten. Das hat Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz verraten.

„Normalerweise sage ich nicht, wer in der Startelf spielt, aber ich habe in meiner Karriere gelernt, dass Torhüter anders ticken“, sagte Kompany und fügte hinzu: „Das habe ich unter der Woche klar mit Manuel besprochen. In diesem Fall ist Deutlichkeit besser.“

FC Bayern: Neuer fehlt wegen einer Sperre

Hintergrund dieser Entscheidung sind taktische Gründe: Urbig soll Spielpraxis sammeln, um für den DFB-Pokal in der kommenden Woche optimal vorbereitet zu sein. Am Mittwoch gastieren die Münchner beim 1. FC Köln – dort muss Neuer aufgrund einer Sperre immer noch zuschauen.

Im Pokal-Achtelfinale der vergangenen Saison gegen Bayer Leverkusen hatte der Kapitän nach einem Foul an Jeremie Frimpong die Rote Karte gesehen. Die Bayern schieden daraufhin aus.

Neuer wurde nach seinem Vergehen für zwei Pokalspiele gesperrt, bislang konnte er erst ein Spiel davon absitzen. Urbig stand zuletzt beim 3:2 in der ersten Pokalrunde gegen Wehen Wiesbaden Ende August im Tor des Rekordmeisters.

Kehren Gnabry und Stanisic zurück?

Die zuletzt verletzten Josip Stanisic und Serge Gnabry dürfen derweil auf eine Rückkehr in den Kader hoffen. „Wenn beide normal trainieren, sind sie gegen Gladbach dabei”, sagte Kompany.